Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Loài nhuyễn thể nhỏ xíu mang tiền triệu về cho người nông dân ven sông Gianh

+ aA -

PV/VOV.VN (tổng hợp) 28/07/2026 22:35 GMT +7

Mỗi năm từ khoảng tháng 2 đến tháng 7 âm lịch, chắt chắt sông Gianh (Quảng Bình cũ) vào mùa khai thác. Loài nhuyễn thể nhỏ bé này không chỉ là đặc sản nổi tiếng mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân ven sông, góp phần phát triển kinh tế địa phương và tạo sức hút đối với du khách.