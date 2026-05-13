Loài nhuyễn thể có hình dáng kỳ lạ sống vùi dưới cát biển, trông “đáng sợ” nhưng là đặc sản hút khách
13/05/2026 06:01 GMT +7
Từ loài nhuyễn thể có hình dáng kỳ lạ sống vùi dưới cát biển, người dân Hải Phòng đã chế biến thành món Giá bể xào thơm ngon, đậm vị. Không chỉ gây tò mò bởi cách thưởng thức cầu kỳ, đặc sản này còn mang lại giá trị kinh tế đáng kể và trở thành món ăn hút khách tại đất Cảng.
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