Loại hạt tí hon bán đầy chợ, ăn đều ngày càng trẻ khỏe
22/09/2026 14:35 GMT +7
Được mệnh danh là "siêu thực phẩm" trong nhóm ngũ cốc, hạt kê không chứa gluten, dễ tiêu hóa và mang lại rất nhiều công dụng tích cực cho sức khỏe toàn diện.
Kiểm soát lượng đường trong máu
Hạt kê là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp và có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn. Chúng chứa carbohydrate mà cơ thể không tiêu hóa được giúp kiểm soát lượng đường trong máu, cùng với chất xơ và polysaccharid không tinh bột, vì vậy hạt kê là một loại ngũ cốc nguyên hạt tốt, đặc biệt nếu bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2.
Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa
Hạt kê rất giàu chất xơ, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan là một prebiotic, có nghĩa là nó hỗ trợ các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn. Chất xơ cũng làm tăng khối lượng phân, giúp bạn đi tiêu đều đặn và giảm nguy cơ ung thư đại tràng.
Bảo vệ trái tim của bạn
Hạt kê chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giữ lại chất béo trong ruột và có thể làm giảm mức cholesterol trong máu. Điều đó có thể giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hay bệnh tim. Hạt kê cũng là nguồn cung cấp magiê dồi dào, có thể giúp ngăn ngừa suy tim.
Thúc đẩy quá trình chống lão hóa
Cách cơ thể chuyển hóa đường là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình lão hóa. Các loại hạt kê chứa nhiều tanin, phytate và phenol giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và các bệnh tiềm ẩn như huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol cao.
Xây dựng các tế bào khỏe mạnh
Kê ngón tay là nguồn cung cấp tuyệt vời các vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động từ chức năng não bộ đến sự phân chia tế bào khỏe mạnh. Bạn cần vitamin B9, hay còn gọi là folate, để sản xuất các tế bào hồng cầu khỏe mạnh.
Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả
Nhờ chứa sự kết hợp hoàn hảo giữa protein thực vật và chất xơ, hạt kê mang lại cảm giác no lâu hơn hẳn so với các loại ngũ cốc thông thường như gạo trắng. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào, hạn chế tối đa các cơn thèm ăn vặt giữa giờ. Bổ sung hạt kê vào thực đơn giảm cân giúp cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể hoạt động suốt cả ngày mà không lo tích tụ mỡ thừa.
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