Loại hạt rẻ bèo là thuốc bổ tim, dưỡng xương khớp lại ngăn ngừa cả ung thư

Mè đen là một trong những nguồn cung cấp Canxi thực vật dồi dào nhất.

Giúp xương khớp chắc khỏe, ngừa loãng xương

Mè đen là một trong những nguồn cung cấp Canxi thực vật dồi dào nhất. Chỉ cần khoảng 30g mè đen đã có thể đáp ứng một lượng lớn nhu cầu Canxi, Magiê và Kẽm hàng ngày của cơ thể. Thường xuyên ăn mè đen giúp mật độ xương được duy trì ổn định, giảm nguy cơ loãng xương ở người trung niên và người cao tuổi.

Bảo vệ tim mạch và kiểm soát huyết áp

Hợp chất Sesamin và Sesamolin trong mè đen đã được chứng minh có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Bên cạnh đó, hàm lượng Magiê cao trong loại hạt này hoạt động như một chất giãn mạch tự nhiên, giúp hạ huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa, trị táo bón hiệu quả

Nếu bạn thường xuyên gặp rắc rối về tiêu hóa, mè đen chính là giải pháp. Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào kết hợp với lượng dầu tự nhiên lành tính, mè đen giúp bôi trơn đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru và làm mềm phân, từ đó chấm dứt tình trạng táo bón một cách nhanh chóng.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và làm chậm bạc tóc

Hàm lượng Vitamin E và các chất chống oxy hóa trong mè đen giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa lão hóa sớm. Đặc biệt, trong Đông y, mè đen có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết, giúp nuôi dưỡng nang tóc sâu từ bên trong, làm giảm tình trạng rụng tóc và ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mè đen chứa tỷ lệ carbohydrate thấp nhưng lại rất giàu protein và chất béo lành mạnh. Sự kết hợp này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau khi ăn. Ngoài ra, hoạt chất pinoresinol trong mè đen còn có khả năng ức chế enzyme maltase, giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn ở người bệnh tiểu đường tuýp 2.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm

Kẽm, Sắt, Đồng và Vitamin B6 có trong mè đen là những dưỡng chất cốt lõi tham gia vào quá trình sản sinh bạch cầu và kháng thể. Ăn mè đen đều đặn giúp cơ thể kích hoạt hàng rào phòng thủ mạnh mẽ, chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm và bệnh tật từ môi trường.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Mè đen giúp ngăn ngừa ung thư vượt trội nhờ sở hữu bộ ba hoạt chất "vàng": Sesamin, Anthocyanin và Phytate. Trong đó, Sesamin có khả năng kích hoạt cơ chế tự hủy diệt của tế bào ác tính và ngăn chặn các mạch máu nuôi u bướu; còn Anthocyanin và Vitamin E tự nhiên lại hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ DNA không bị đột biến. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong lớp vỏ mè đen còn giúp đào thải độc tố nhanh chóng, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng và các bệnh viêm nhiễm mãn tính.