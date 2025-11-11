Loại gia vị bổ não bậc nhất, dùng nửa thìa mỗi ngày cũng cực tốt, nhiều người không biết
11/11/2025 19:53 GMT +7
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng loại gia vị này là một trong những thực phẩm tốt nhất cho não bộ trên thế giới và chỉ cần nửa thìa cà phê mỗi ngày cũng có thể cải thiện sức khỏe não bộ.
Một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện trên 92.383 người trưởng thành trong hơn 28 năm đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nửa thìa cà phê (7 gam dầu ô liu) mỗi ngày giúp giảm 28% nguy cơ tử vong liên quan đến chứng mất trí nhớ. Một nghiên cứu khác do NIH thực hiện cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên dầu ô liu nguyên chất giúp cải thiện chức năng của hàng rào máu não.
Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh và polyphenol. Sự kết hợp độc đáo này không chứa calo và bảo vệ sức khỏe não bộ một cách hiệu quả. Chất béo lành mạnh hay chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm cholesterol xấu, giúp tế bào não linh hoạt và hoạt động tốt hơn.
Polyphenol là chất chống oxy hóa thực vật, giúp giảm viêm - một yếu tố chính gây suy giảm trí nhớ. Chất này cũng giúp loại bỏ các mảng bám beta-amyloid và các protein độc hại liên quan đến bệnh Alzheimer. Dầu ô liu nguyên chất có thể mang lại lợi ích tối đa vì có hàm lượng chất chống oxy hóa và polyphenol cao nhất.
Lấy một cốc nước ấm và thêm nửa thìa cà phê (khoảng 2,5 ml) dầu ô liu. Khuấy đều và uống vào buổi sáng lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn nếu thuận tiện. Lưu ý, không nên uống thỉnh thoảng mà nên uống thường xuyên để cải thiện trí nhớ.
Tránh dùng nước quá nóng vì có thể làm hỏng polyphenol trong dầu ô liu. Thói quen đơn giản này cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần vào quá trình lão hóa khỏe mạnh nếu được thực hiện thường xuyên.
Những điều cần cân nhắc trước khi sử dụng
- Dầu ô liu có hàm lượng calo cao, vì vậy những người muốn giảm cân hoặc tăng cân nên hết sức cẩn thận trước khi dùng dầu ô liu với nước. Một số người thậm chí có thể bị buồn nôn hoặc tiêu chảy khi dùng dầu ô liu.
- Hãy bắt đầu với liều lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa có đặc tính làm loãng máu, và dầu ô liu chứa rất nhiều chất này.
- Những người đang dùng các loại thuốc làm loãng máu khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn uống hàng ngày.
"Vị thuốc quý" ở Việt Nam mọc đầy vườn nhưng không phải ai cũng biết tận dụng
Lá chanh không chỉ là một loại gia vị tạo hương thơm quyến rũ cho các món ăn truyền thống Việt Nam như gà luộc,... mà còn là một dược liệu quý giá được sử dụng rộng rãi từ lâu đời. Với vị cay ngọt, tính ôn, lá chanh ẩn chứa nhiều tinh dầu và hợp chất sinh học mạnh mẽ mang lại lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.
Giá tiêu đi ngang ngày thứ 6 liên tiếp tại thị trường nội địa
Ghi nhận trong hôm nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục giao dịch quanh mốc 145.000 – 147.000 đồng/kg. Đây đã là ngày đi ngang thứ 6 liên tiếp tại thị trường nội địa. Giá tiêu đen và tiêu trắng Indonesia tiếp tục tăng nhẹ.
Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều, cà phê trong nước đi xuống
Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 300 – 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 117.600- 119.000 đồng/kg. Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều do đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất 5 tuần so với đồng USD, với Robusta giảm nhẹ 0,53% còn Arabica tăng 1,7%.