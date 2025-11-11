Loại gia vị bổ não bậc nhất, dùng nửa thìa mỗi ngày cũng cực tốt, nhiều người không biết

Một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện trên 92.383 người trưởng thành trong hơn 28 năm đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nửa thìa cà phê (7 gam dầu ô liu) mỗi ngày giúp giảm 28% nguy cơ tử vong liên quan đến chứng mất trí nhớ. Một nghiên cứu khác do NIH thực hiện cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên dầu ô liu nguyên chất giúp cải thiện chức năng của hàng rào máu não.

Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh và polyphenol. Sự kết hợp độc đáo này không chứa calo và bảo vệ sức khỏe não bộ một cách hiệu quả. Chất béo lành mạnh hay chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm cholesterol xấu, giúp tế bào não linh hoạt và hoạt động tốt hơn.

Polyphenol là chất chống oxy hóa thực vật, giúp giảm viêm - một yếu tố chính gây suy giảm trí nhớ. Chất này cũng giúp loại bỏ các mảng bám beta-amyloid và các protein độc hại liên quan đến bệnh Alzheimer. Dầu ô liu nguyên chất có thể mang lại lợi ích tối đa vì có hàm lượng chất chống oxy hóa và polyphenol cao nhất.

Lấy một cốc nước ấm và thêm nửa thìa cà phê (khoảng 2,5 ml) dầu ô liu. Khuấy đều và uống vào buổi sáng lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn nếu thuận tiện. Lưu ý, không nên uống thỉnh thoảng mà nên uống thường xuyên để cải thiện trí nhớ.

Tránh dùng nước quá nóng vì có thể làm hỏng polyphenol trong dầu ô liu. Thói quen đơn giản này cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần vào quá trình lão hóa khỏe mạnh nếu được thực hiện thường xuyên.

Những điều cần cân nhắc trước khi sử dụng

- Dầu ô liu có hàm lượng calo cao, vì vậy những người muốn giảm cân hoặc tăng cân nên hết sức cẩn thận trước khi dùng dầu ô liu với nước. Một số người thậm chí có thể bị buồn nôn hoặc tiêu chảy khi dùng dầu ô liu.

- Hãy bắt đầu với liều lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa có đặc tính làm loãng máu, và dầu ô liu chứa rất nhiều chất này.

- Những người đang dùng các loại thuốc làm loãng máu khác nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn uống hàng ngày.