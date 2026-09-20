Loài đặc sản “ăn ít, gần như không uống nước”, một nông dân Nghệ An nuôi thành công, mở hướng làm giàu mới

Từ tình cờ nuôi thử, nông dân Nghệ An gây dựng mô hình dúi đặc sản

Ở nhiều vùng nông thôn, việc tìm một vật nuôi mới phù hợp với điều kiện gia đình luôn là bài toán không dễ. Không phải mô hình nào có giá trị kinh tế cao cũng phù hợp với mọi địa phương, bởi chi phí đầu tư, nguồn thức ăn và kỹ thuật chăm sóc đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả.

Tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Văn Trường đã lựa chọn một hướng đi khá đặc biệt: nuôi dúi.

Theo chia sẻ của anh, trước đây anh biết đến loài vật này một cách tình cờ. Nhận thấy dúi có đặc điểm khá phù hợp với mô hình chăn nuôi quy mô hộ gia đình, anh quyết định thử nghiệm thay vì đầu tư lớn ngay từ đầu.

Sau thời gian chăm sóc và theo dõi, đàn dúi phát triển ổn định. Từ những con giống ban đầu, số lượng đàn ngày càng tăng, giúp gia đình có thêm một hướng phát triển kinh tế.

Đàn dúi được nuôi trong hệ thống chuồng riêng tại trang trại của anh Nguyễn Văn Trường ở xã Vân Du, Nghệ An.

Nuôi dúi, điều quan trọng là chuồng trại và thức ăn

Điểm khiến mô hình nuôi dúi được chú ý nằm ở cách chăm sóc tương đối khác với nhiều vật nuôi quen thuộc.

Anh Trường cho biết dúi không đòi hỏi khẩu phần ăn cầu kỳ. Một số loại thức ăn phù hợp với dúi khá dễ tìm, nhờ đó người nuôi có thể chủ động nguồn thức ăn và kiểm soát chi phí.

Dúi cũng có đặc điểm không cần uống nước theo cách thông thường như nhiều vật nuôi khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người nuôi có thể bỏ qua việc chăm sóc dinh dưỡng. Thức ăn cần phù hợp, sạch và được cung cấp với lượng hợp lý.

Theo kinh nghiệm thực tế của anh Trường, chuồng nuôi cũng đóng vai trò quan trọng. Dúi cần môi trường sạch, khô, thoáng và tránh những điều kiện khiến chúng bị stress hoặc phát sinh bệnh.

“Nuôi dúi rất dễ, thức ăn đơn giản, không cần thuốc men mà hầu như không bệnh tật gì hết”, anh Trường chia sẻ.

Từ kinh nghiệm của mình, anh cho rằng người mới bắt đầu không nên nóng vội mở rộng đàn. Việc tìm hiểu đặc tính của dúi, chuẩn bị chuồng nuôi phù hợp rồi mới tăng số lượng sẽ giúp hạn chế những rủi ro không đáng có.

Từ đàn dúi ban đầu đến mô hình ngày càng mở rộng

Khi số lượng dúi tăng lên, công việc chăm sóc cũng nhiều hơn. Gia đình anh Trường đã thuê thêm nhân công để hỗ trợ việc chăm sóc và quản lý đàn.

Không chỉ nuôi dúi thương phẩm, anh còn hướng tới việc nhân giống. Một phần con giống được hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh có nhu cầu tìm hiểu và thử sức với mô hình này.

Cách làm này giúp mô hình không chỉ dừng lại ở một hộ gia đình mà có cơ hội hình thành một nhóm hộ cùng phát triển vật nuôi đặc sản.

Tuy nhiên, nuôi dúi cũng không phải câu chuyện cứ mua giống về là có thể thu lợi. Người nuôi cần tìm hiểu kỹ nguồn giống, kỹ thuật chăm sóc, khả năng tiêu thụ và quy định liên quan đến việc nuôi động vật này tại địa phương.

Đặc biệt, việc mua con giống từ cơ sở có nguồn gốc rõ ràng giúp người nuôi thuận lợi hơn trong quá trình quản lý đàn. Khi bắt đầu với số lượng nhỏ, việc theo dõi từng con cũng dễ dàng hơn, từ đó phát hiện sớm những vấn đề bất thường.

Anh Trường chăm sóc và theo dõi đàn dúi, từng bước nhân giống để mở rộng mô hình nuôi con đặc sản tại địa phương.

Hướng phát triển mới cho nông hộ

Theo nội dung được chia sẻ về mô hình tại Vân Du, chính quyền địa phương đánh giá đây là một hướng chăn nuôi đặc sản có tiềm năng và phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân.

Điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở quy mô có thể bắt đầu từ hộ gia đình. So với những vật nuôi cần diện tích lớn, mô hình chuồng dúi được thiết kế theo từng ô riêng, tận dụng tương đối hiệu quả không gian.

Nguồn thức ăn dễ tìm cũng là một yếu tố giúp người nuôi chủ động hơn trong quá trình chăm sóc. Dù vậy, hiệu quả kinh tế thực tế còn phụ thuộc vào giá con giống, tỷ lệ sinh sản, chi phí chuồng trại, đầu ra và giá bán từng thời điểm.

Vì thế, với những hộ đang có ý định nuôi dúi, việc tính toán thị trường đầu ra trước khi mở rộng đàn là điều cần thiết.

Từ một lần tình cờ tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Trường đã từng bước xây dựng đàn dúi của gia đình và hướng tới việc phát triển thành mô hình cung cấp cả dúi giống lẫn dúi thương phẩm.

Câu chuyện này cho thấy bên cạnh những vật nuôi quen thuộc, nông dân ở nhiều địa phương đang chủ động tìm kiếm những hướng sản xuất mới. Với những mô hình đặc sản, sự phù hợp với điều kiện địa phương, kỹ thuật nuôi và thị trường tiêu thụ vẫn là những yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài.