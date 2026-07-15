Loài cây cho quả ăn thay cơm, nhưng lá mới là kho báu dược liệu

Cây sa kê có nguồn gốc từ các đảo Thái Bình Dương, được trồng phổ biến tại miền Nam Việt Nam. Với tán rộng và sinh trưởng khỏe, ngoài giá trị thực phẩm, cây còn thường được trồng để làm bóng mát.

Quả sa kê – "Quả bánh mì" giàu dinh dưỡng

Ở nhiều quốc gia nhiệt đới, sa kê được gọi là "quả bánh mì" vì khi nướng, thịt quả có mùi thơm và kết cấu khá giống bánh mì.

Nguồn lương thực: Trong thời kỳ khó khăn, hàm lượng tinh bột khá cao trong quả sa kê từng được sử dụng để thay thế một phần cơm hoặc khoai.

Giá trị dinh dưỡng: Quả sa kê chứa nhiều chất xơ, carbohydrat phức hợp, kali, vitamin C và một số vitamin nhóm B.

Hỗ trợ tiêu hóa: Nhờ giàu chất xơ, loại quả này giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Chế biến: Tại Việt Nam, quả sa kê non có thể làm các món luộc, hấp, nấu canh, nấu cà ri, chiên hoặc làm bánh; khi chín thì có vị ngọt nhẹ và thơm.

Ở nhiều quốc gia nhiệt đới, sa kê được gọi là "quả bánh mì" vì khi nướng, thịt quả có mùi thơm và kết cấu khá giống bánh mì.

Lá sa kê – Tiềm năng dược liệu cần chú ý

Nếu quả nổi bật về giá trị thực phẩm, thì lá sa kê lại được nghiên cứu nhiều trong lĩnh vực dược liệu.

Hợp chất quý: Các nghiên cứu ghi nhận lá sa kê chứa flavonoid, prenylflavonoid và nhiều hợp chất phenolic có hoạt tính sinh học.

Tác dụng tiềm năng: Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chiết xuất từ lá sa kê có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch và điều hòa đường huyết.

Sử dụng trong dân gian: Tại một số quốc gia châu Á, lá sa kê được dùng hỗ trợ cho người mắc đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.

Những lưu ý sống còn khi sử dụng lá sa kê

Dù có tiềm năng, Tiến sĩ Ngô Đức Phương (Viện Khoa học thuốc nam) nhấn mạnh rằng đa phần các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ hoặc tiền lâm sàng. Do đó, người dùng cần hết sức lưu ý: