Loại cá giàu protein, giúp kéo dài tuổi thọ ở người cao tuổi

Loại cá giàu dưỡng chất

Nhắc đến thực phẩm giàu protein, đa phần mọi người sẽ nghĩ tới cá hồi. Tuy nhiên, xét về hàm lượng protein trên cùng 100gram thực phẩm, cá chép có thể cung cấp khoảng 22–23g protein, trong khi cá hồi trung bình khoảng 20–22g, tùy loại.

Cá chép giòn là loại cá giàu dinh dưỡng. Ảnh HM.

Với hàm lượng protein cao, cá chép giòn là thực phẩm phù hợp với người tuổi trung niên, người cần bổ sung đạm để tăng cường sức khỏe, duy trì khối cơ. Cùng với đó, những dưỡng chất quan trọng trong cá chép giòn như phốt pho, kali, canxi, sắt cùng các vitamin nhóm B… cũng góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp và chuyển hóa năng lượng.

Theo y học cổ truyền, cá chép giòn có vị ngọt, tính bình, quy kinh tỳ và vị giúp bổ khí, bổ thận, tiêu phù và hỗ trợ tiêu hóa. Cá vẫn thường dùng trong những bài thuốc đông y chữa các triệu chứng như phù nề, giải độc, rối loạn tiêu hóa… phù hợp với người trung niên và cao tuổi khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Ưu điểm nổi bật của cá chép giòn là phần thịt trắng, săn chắc, khi nấu không bị bở như cá chép thông thường. Bởi vậy mà loại cá này là nguyên liệu để chế biến rất nhiều món ngon như hấp, om, rang muối, nướng, xào, nấu lẩu hoặc nấu cháo.

Để chọn được cá chép giòn chất lượng, nên ưu tiên chọn cá còn sống, bơi khỏe, trọng lượng từ khoảng 2kg trở lên. Cá càng to thì cấu trúc cơ thịt càng săn chắc, độ giòn càng cao.

Món ngon từ cá chép giòn

Cá chép giòn rang muối: Thịt cá được phi lê ướp chút hạt nêm, nước mắt, tiêu, tỏi để 15 phút cho ngấm. Tẩm bột rồi chiên vàng giòn trước khi đảo cùng hỗn hợp rang muối. Bột rang muối chế biến gồm: Hạt sen, đậu xanh, gạo nếp, tôm khô... ngâm khoảng 1 tiếng để ráo rồi rang khô, đem xay. Rang chút muối hột, tiêu, lá chanh, sả, bột ớt… đem xay trộn đều. Món ăn có lớp vỏ giòn thơm nhưng phần thịt bên trong vẫn giữ được độ dai đặc trưng.

Cá chép giòn có thể chế biến được nhiều món ngon.

Gỏi cá chép giòn: Thịt cá thái lát mỏng, trộn cùng riềng, sả, tỏi, chanh, thính và vừng rang. Món gỏi các chép giòn ăn kèm nước chấm mẻ đậm đà tạo nên món gỏi có vị chua thanh, thơm đặc trưng.

Cá chép giòn xào nấm rơm: Cá chép giòn làm sạch, dùng dao lọc phi lê 2 nửa mình cá và cắt thành miếng vừa ăn. Nấm rơm làm sạch phần chân nấm, cắt đôi nấm rơm mang đi ngâm với nước muối loãng từ 7 - 10 phút rồi xả lại với nước sạch. Cà chua rửa sạch cắt mỏng, hành lá cắt khúc dài vừa, hành tây bóc vỏ cắt múi cau. Thì là rửa sạch, cắt khúc như hành lá, hành khô và gừng băm nhỏ.

Thành phẩm được món cá chép giòn xào nấm giữ được độ giòn tự nhiên của cá đồng thời tăng hương vị thanh ngọt với nấm.

Lẩu cá chép giòn: Nước dùng ninh từ xương cá kết hợp cà chua, dứa và các loại rau tạo vị chua ngọt hài hòa. Thịt cá chín tới vẫn giữ được độ giòn, ăn cùng nấm, rau xanh và bún tươi rất thích hợp trong những ngày sum họp gia đình.

Ảnh minh họa.

Cá chép giòn là một loại cá có giá trị dinh dưỡng cao, ít chất béo. Đối với những người có thể trạng yếu, ăn cá chép giòn rất tốt cho sức khỏe. Cá có thể đóng vai trò nhất định trong việc tăng cường chức năng lá lách và dạ dày, bảo vệ mạch máu não, đồng thời tăng cường trí nhớ.

Ngoài những món ăn trên thì cá chép giòn có thể hầm súp, cháo hay món hấp, đều rất bổ dưỡng. Ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, bạn nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải, điều chỉnh chế độ ăn uống theo tình trạng thể chất của mình.



