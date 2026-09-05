Loại cá giá chỉ 10.000 đồng/kg, hàm lượng thủy ngân thấp nhưng giàu omega-3, canxi cực tốt cho sức khỏe

Cá nhỏ nhưng không "nhỏ" về dinh dưỡng

Cá cơm là loại cá quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, thường được dùng để chế biến món ăn tươi, phơi khô hoặc làm nước mắm. Loại cá nhỏ này được nhiều gia đình lựa chọn loại giá trị dinh dưỡng, giá thành cũng tương đối bình dân. Cá cơm tươi có giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg, tùy thời điểm, mùa vụ và kích cỡ.

Điểm đáng chú ý của cá cơm là hàm lượng protein, chất béo omega-3, selen, sắt và canxi. Với những con cá nhỏ có thể ăn cả xương, lượng canxi nhận được cũng đáng kể.

Cá cơm nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng.

Cá cơm còn thuộc nhóm cá béo, cung cấp các axit béo omega-3 như DHA và EPA. Đây là những chất dinh dưỡng được quan tâm bởi vai trò đối với sức khỏe tim mạch và chức năng não.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, cá là một phần của chế độ ăn lành mạnh và cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin D, vitamin B12, selen, sắt và omega-3. Cá cơm cũng nằm trong nhóm cá được Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) khuyến nghị lựa chọn do hàm lượng thủy ngân thấp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc ăn cá trong một chế độ ăn lành mạnh có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Omega-3 từ thực phẩm cũng được nghiên cứu về mối liên quan với huyết áp, triglyceride và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Cá cơm nhỏ, xương thường mềm và có thể ăn được sau khi chế biến. Đây là một lợi thế bởi xương cá cung cấp canxi và phốt pho là những dưỡng chất tốt với xương và răng. Thay vì chỉ quan tâm đến những thực phẩm bổ sung canxi đắt tiền, một chế độ ăn đa dạng với cá, sữa và các thực phẩm giàu canxi khác có thể giúp cơ thể nhận được khoáng chất này từ nhiều nguồn.

Nguồn protein trong cá cơm dồi dào cũng giúp xây dựng và duy trì cơ bắp. Bên cạnh đó, loại cá nhỏ này còn có selen, vitamin nhóm B, sắt và các khoáng chất khác. Selen tham gia vào nhiều quá trình của cơ thể, trong đó có chức năng tuyến giáp và hệ thống chống oxy hóa.

Sắt cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin giúp vận chuyển oxy trong cơ thể. Dù kích thước nhỏ, cá cơm vẫn có thể đóng góp nhiều dưỡng chất nếu được đưa vào một chế độ ăn đa dạng và cân đối.

Ăn và chế biến cá cơm thế nào để tốt cho sức khỏe

Cá cơm là loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp. Mọi người có thể dùng trong mâm cơm gia đình hàng ngày. Tuy nhiên, không phải cứ ăn cá cơm càng nhiều càng tốt. Cách chế biến có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của món ăn.

Theo chia sẻ của mẹ đảm Duyên Trần (Hà Nội), cá cơm tươi có thể dùng để kho, nấu canh, hấp hoặc chế biến cùng rau củ. Những cách này giúp kiểm soát lượng muối và dầu tốt hơn.

Khi chế biến, mọi người cần sự tỉ mỉ để giữ được vị ngọt tự nhiên và tránh mùi tanh đặc trưng của cá biển. Với cá cơm tươi cần rửa nhẹ tay bằng nước muối loãng, để ráo rồi ướp cùng gừng, tiêu, hành tỏi trong khoảng 10–15 phút trước khi nấu để khử mùi. Khi kho hoặc rim cần giữ lửa nhỏ để cho cá ngấm đều gia vị, không bị nát.

Với cá cơm khô hoặc cá cơm ướp muối, cần chú ý lượng natri. Đây là điểm đặc biệt quan trọng với người đang phải kiểm soát huyết áp hoặc được khuyến cáo hạn chế muối.

Có thể ngâm hoặc rửa cá khô trước khi chế biến để giảm bớt lượng muối trên bề mặt, đồng thời hạn chế nêm thêm nước mắm, muối trong món ăn.

Mọi người rửa nhanh qua nước lạnh hoặc ngâm nước ấm 2–3 phút để giảm độ mặn và làm mềm trước khi chế biến. Đặc biệt, không nên chiên hoặc rim quá lâu vì cá cơm nhỏ dễ cháy, mất chất béo omega-3 quý giá.

Bảo quản cần để nguội hoàn toàn rồi mới cho vào hũ thủy tinh kín, có thể giữ được hương vị thơm ngon trong nhiều ngày.