Loài cá biển ‘đắt như tôm tươi’ ở Cà Mau, nuôi thả lan ở vuông tôm mà thu nhập cao ngất ngưởng

Tại ấp Gò Công Đông, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, các hộ dân từng tận dụng ao đất bỏ trống sau khi nuôi tôm công nghiệp để nuôi cá bống mú. Tuy nhiên, việc nuôi cá bống mú trên ao đất gặp nhiều khó khăn, như cá chậm lớn và dễ nhiễm bệnh khi nuôi nhiều đợt liên tiếp. Do đó, bà con đã chuyển sang phương pháp thả lan cá trong vuông tôm.

Nếu nuôi số lượng lớn trong ao đất, khi cá bống mú đạt trọng lượng 300-500 gram, người dân sẽ chuyển cá xuống lồng bè trong vuông tôm, kết hợp với việc cho ăn các loại cá tạp.

Đối với những hộ dân không có đất sản xuất, họ lựa chọn nuôi cá bống mú trong lồng bè ven sông, gần cửa biển có dòng thủy triều và phù sa.

Đối với những hộ dân không có đất sản xuất, họ lựa chọn nuôi cá bống mú trong lồng bè ven sông

Mô hình nuôi cá bống mú đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và cuộc sống tốt hơn cho nhiều hộ dân tại xã Nguyễn Việt Khái và các vùng ngập mặn, ven biển trong tỉnh.

Ông Lâm Văn Kía, chủ sở hữu 2 ha đất vuông, đã cải tạo 200 m² ao đất để thả nuôi 150 con cá bống mú. Ngoài thu nhập từ vuông tôm khoảng 40 triệu đồng mỗi năm, khi cá bống mú đạt trọng lượng 300 gram, ông thả chúng ra lồng bè trong vuông tôm. Sau khoảng 5 tháng nuôi, ông thu hoạch và có thêm khoảng 40 triệu đồng thu nhập.

Mô hình nuôi cá bống mú đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và cuộc sống tốt hơn cho nhiều hộ dân

Năm năm trước, anh Hồ Văn Hậu bắt đầu thử nghiệm nuôi cá bống mú trong ao đất và đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, sau vài vụ, cá bống mú dễ bị bệnh và chậm lớn.

Hiện nay, anh Hậu đã chuyển sang nuôi cá bống mú trong 2 lồng bè ven sông: 2 lồng lớn có diện tích khoảng 6 m² với 100 con giống mỗi lồng và 1 lồng nhỏ hơn để nuôi cá con dành cho các vụ tiếp theo. Thời gian nuôi kéo dài từ 6-8 tháng trước khi thu hoạch.

Nhiều nông dân đã thoát nghèo và ổn định cuộc sống nhờ nuôi cá mú biển

Không có đất sản xuất, anh Hậu đã tận dụng việc nuôi cá bống mú trong lồng bè ven sông để cải thiện cuộc sống. Sự nỗ lực và quyết tâm của anh đã giúp gia đình thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Vợ chồng anh Hồ Văn Hậu và chị Trần Thị Mai Thi nay đã thoát nghèo, phần lớn nhờ vào thu nhập từ mô hình nuôi cá bống mú trong lồng bè.

Tương tự, vợ chồng anh Nguyễn Thành Nhân với 5,2 ha nuôi tôm, cua, sò huyết kết hợp nuôi cá bống mú cũng đạt thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm, trong đó 30 triệu đồng đến từ cá bống mú.