Lo ngại nguồn cung toàn cầu vẫn là yếu tố quan trọng hỗ trợ thị trường hồ tiêu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (18/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.500–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (18/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.244 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Tại Malaysia, ngành hạt tiêu vẫn là một lĩnh vực đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, đặc biệt tại bang Sarawak - nơi tập trung phần lớn sản lượng hạt tiêu của cả nước. Hiện tại, ngành công nghiệp này của Malaysia được củng cố với trọng tâm là nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng sang các thị trường toàn cầu.

Tính đến cuối năm 2025, Malaysia ghi nhận khoảng 8.200 hecta diện tích trồng hạt tiêu, với sự tham gia của khoảng 39.000 hộ nông dân quy mô nhỏ, phần lớn ở bang Sarawak, cho thấy vai trò quan trọng của loại cây trồng này trong việc duy trì sinh kế khu vực nông thôn. Trong năm 2025, nước này đã xuất khẩu 4.344 tấn hạt tiêu trị giá 179,78 triệu RM, phản ánh nhu cầu toàn cầu tiếp tục ổn định đối với hạt tiêu chất lượng cao của Malaysia.

Nhiều quốc gia sản xuất lớn hiện chưa ghi nhận sự phục hồi đáng kể về sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại nhiều thị trường vẫn duy trì ổn định. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển quốc tế tiếp tục ở mức cao cũng tạo thêm áp lực lên giá xuất khẩu.

Trong bối cảnh các yếu tố cung - cầu chưa có nhiều thay đổi, thị trường hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng ổn định và tích cực trong ngắn hạn. Nhà đầu tư và doanh nghiệp xuất khẩu hiện vẫn theo dõi sát diễn biến sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn nhằm đánh giá triển vọng giá trong thời gian tới.