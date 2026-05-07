Lò đốt rác trên đèo Lũng Lô bị tháo dỡ hoàn toàn sau phản ánh của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt

Ngày 7/5, trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, bà Bùi Thị Doan – Bí thư Đảng ủy xã Thượng Bằng La xác nhận, lò đốt trên đèo Lũng Lô đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Theo bà Doan, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Thượng Bằng La đã thống nhất giao ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, tổ chức thực hiện việc tháo dỡ lò đốt. UBND xã đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh.



Toàn bộ hệ thống lò đốt và ống khói tại khu vực đèo Lũng Lô (ảnh do phóng viên ghi nhận vào ngày 13/4), đến nay đã được tiến hành tháo dỡ theo yêu cầu của chính quyền địa phương. .

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 3370/UBND-TNMT về việc xử lý ô nhiễm môi trường khu vực đèo Lũng Lô, xã Thượng Bằng La. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin phản ánh liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

Cụ thể, ngày 14/4/2026, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt đăng tải phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực đèo Lũng Lô.

Tiếp đó, ngày 16/4/2026, UBND tỉnh Sơn La có Văn bản số 2493/UBND-THKT đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh nguyên nhân cây trồng bị thiệt hại hàng loạt tại khu vực giáp ranh giữa xã Mường Cơi và xã Thượng Bằng La.

Ngày 22/4/2026, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của người dân bản Suối Cóc phản ánh dấu hiệu đốt rác, phát thải khí gây ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, ngày 15/4/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 2849/UBND-TNMT, yêu cầu UBND xã Thượng Bằng La chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ toàn bộ nội dung phản ánh và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu không để tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La được yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả xử lý vụ việc.

Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai được giao nhiệm vụ phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực đèo Lũng Lô.

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 3370/UBND-TNMT về việc xử lý ô nhiễm môi trường khu vực đèo Lũng Lô, xã Thượng Bằng La. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Thượng Bằng La, ngay từ ngày 13/4/2026, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, chính quyền xã Mường Cơi; cũng như thông tin trên báo điện tử Trang Trại Việt, địa phương đã tổ chức kiểm tra thực địa tại cơ sở đốt than củi của bà Phạm Thị Lương.

Qua kiểm tra, UBND xã yêu cầu cơ sở nghiêm túc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Ngay trong chiều cùng ngày (13/4), chủ cơ sở đã huy động máy móc, nhân lực tháo dỡ hệ thống lò đốt, ống khói và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Đến ngày 14/4/2026, khi đoàn công tác của xã tiếp tục kiểm tra sau phản ánh của Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Trang Trại Việt, toàn bộ hệ thống lò đốt đã được chỉ đạo tháo dỡ hoàn toàn; vật liệu và phế thải được thu dọn, trả lại mặt bằng, cơ sở chấm dứt hoạt động.

UBND xã Thượng Bằng La cũng đã nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, chưa sâu sát nắm tình hình, khi phát hiện vi phạm đã lập biên bản yêu cầu tháo gỡ nhưng chưa kiên quyết xử lý và đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Từ kết quả kiểm tra và xử lý bước đầu, UBND tỉnh Lào Cai đã thông tin tới UBND tỉnh Sơn La và người dân bản Suối Cóc về quá trình tiếp nhận, giải quyết phản ánh liên quan đến cơ sở lò đốt than tại khu vực xã Thượng Bằng La.

Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở NN&MT tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Sơn La, UBND xã Thượng Bằng La, UBND xã Mường Cơi tiếp tục, thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm đảm bảo theo đúng thẩm quyền; báo cáo UBND 2 tỉnh để xử lý, giải quyết đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền.

