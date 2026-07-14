Liên minh HTX Sơn La đồng hành, tiếp sức kinh tế tập thể phát triển bền vững

Sơn La tiếp tục tạo động lực cho HTX phát triển

Sơn La hiện có 845 HTX đang hoạt động, tăng thêm 19 HTX thành lập mới so với đầu năm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 6 liên hiệp HTX với 51 HTX thành viên và 7 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định.

Tổng nguồn vốn hoạt động của khu vực kinh tế tập thể đạt trên 3.700 tỷ đồng, trong đó vốn của các HTX đạt hơn 600 tỷ đồng, còn lại trên 3.000 tỷ đồng thuộc các quỹ tín dụng nhân dân.

Riêng các liên hiệp HTX đang quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài sản với tổng giá trị khoảng 48,5 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên.

Thành viên HTX Dâu tây Xuân Quế, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La kiểm tra chất lượng dâu tây của HTX. Ảnh: Văn Ngọc

Những con số này cho thấy kinh tế tập thể tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng chục nghìn thành viên HTX và người lao động trên địa bàn tỉnh.



Không chỉ dừng lại ở vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho HTX, trong 6 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã thực hiện giải ngân 700 triệu đồng cho 3 HTX đầu tư phát triển sản xuất, gồm HTX nông nghiệp Chà Mạy (200 triệu đồng), HTX Măng non (300 triệu đồng) và HTX Dâu tây Xuân Quế (200 triệu đồng). Đồng thời, tiếp tục đôn đốc xử lý các khoản nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ.

Liên minh HTX tỉnh còn tổ chức các hội nghị tuyên truyền sáng lập viên thành lập HTX tại cơ sở; tổ chức 2 đoàn HTX tham gia hội chợ, phiên chợ quê tại Thái Nguyên và Nghệ An nhằm quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tôn vinh điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác và đổi mới trong khu vực kinh tế tập thể.



Hiện nay Sơn La hiện có 845 HTX đang hoạt động, góp phần nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Liên minh HTX tỉnh Sơn La tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ chuyển đổi số cho các HTX.

Đồng thời, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách, các lớp tập huấn, kết nối doanh nghiệp, nhà máy chế biến và các đơn vị phân phối nhằm tháo gỡ khó khăn, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm cho các HTX thành viên.

Từ những con số cụ thể và những hoạt động thiết thực, Liên minh HTX tỉnh Sơn La đang từng bước khẳng định vai trò trong khu vực kinh tế tập thể, tạo động lực để các HTX phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.