Lão nông thu đều tay cả nửa tỷ đồng/năm từ 2 cây giống “lạ”, quả mọc từ gốc đến ngọn

Thời gian qua, vườn dâu tiên của gia đình ông Lê Thông (68 tuổi), ở thôn Thuận Lộc, xã Bình Điền, thành phố Huế gây sự chú ý của nhiều người khi được chính quyền địa phương hỗ trợ mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm.

Đây được xem là vườn dâu tiên lớn nhất xã Bình Điền, diện tích trên 1ha, với khoảng 100 cây đều đã cho thu hoạch quả. Trái dâu tiên tại vườn cũng được nhiều người đánh giá cao về chất lượng vì chủ chăm sóc kỹ, không sử dụng các loại thuốc hóa học để kích thích cây.

Vườn dâu tiên của ông Lê Thông ở xã Bình Điền, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Đình Vũ Hạ, Chủ tịch Hội nông dân xã Bình Điền, cho biết từ dịp lễ 30/4, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã vận động gia đình ông Thông mở cửa vườn dâu để đón khách tham quan, góp phần phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương.

Theo ông Hạ, trước đây hầu hết người nông dân ở xã Bình Điền chỉ quen bán sản phẩm ở chợ, dọc quốc lộ 49 hoặc qua thương lái. Sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bình Điền đã hỗ trợ người dân quảng bá thương hiệu thông qua các kênh thông tin.

Vườn dâu tiên của lão nông ở thành phố Huế (Video: Vi Thảo).

Hội nông dân xã Bình Điền phối hợp Đoàn thanh niên xã đã tổ chức một buổi live stream (phát trực tiếp) bán hàng và quảng bá thương hiệu tại vườn dâu tiên của ông Lê Thông, qua đó giúp nhiều người biết đến nông sản ở vùng gò đồi này hơn.

Ông Lê Thông cho biết cách đây 44 năm, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Nông nghiệp Huế, ông được bố trí làm việc tại một nông trường ở tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình làm việc tại địa phương này, ông vô tình bắt gặp loại cây “lạ”, rất sai quả trong vườn của một hộ dân.

Sau một năm làm việc ở Khánh Hòa, ông trở về quê hương làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp Thủy Bằng (nay là phường Phú Xuân), thành phố Huế. Hành trang về quê của ông là 2 cây giống “lạ” mang về trồng ở vườn nhà.

Có nhiều gốc dâu tiên rất sai quả (Ảnh: Vi Thảo).

Giai đoạn 1984-1986, ông Thông được tổ chức đưa lên xã Bình Điền để theo dõi, chỉ đạo phát triển vùng kinh tế mới. Trong những lần đi thực tế, ông phát hiện rất nhiều gốc dâu rừng cổ thụ, giống với 2 cây được mang về từ Khánh Hòa. Là một người được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp, ông hiểu đây là vùng đất phù hợp để loài cây này phát triển tốt.

Năm 1987, ông Thông bắt đầu tạo lập khu vườn của riêng mình tại thôn Thuận Lộc, xã Bình Điền và về nhà ở Thủy Bằng chiết cành dâu tiên mang lên trồng. Sau nhiều năm trồng, chăm sóc, hiện nay trong khu vườn của gia đình ông có khoảng 100 gốc dâu tiên, 50 gốc dâu loại khác cùng mít, nhãn, bưởi da xanh,…

Theo chủ vườn, bình quân mỗi năm các gốc dâu tiên cho thu hoạch 6-7 tấn quả, cá biệt có năm đạt 9-10 tấn. Với chất lượng tốt, độ ngọt cao, dâu tiên của ông Thông được nhiều người trong vùng ưa chuộng, có thời điểm giá bán lên đến 45.000 đồng/kg.

Để có những trái dâu tiên ngọt thanh, không bị bầm da, ông chỉ thu hoạch vào khoảng thời gian 2h-5h hàng ngày, tuyệt đối không hái quả vào buổi chiều. Thời gian thu hoạch kéo dài 45-60 ngày, bắt đầu từ giữa tháng 4 âm lịch hàng năm.

Lão nông gây dựng vườn cây ăn quả từ niềm đam mê nông nghiệp khi còn trẻ (Ảnh: Vi Thảo).

“Có những năm vườn dâu tiên mang về nguồn thu 300-400 triệu đồng, giúp vợ chồng tôi có thêm tiền nuôi các con ăn học và xây dựng nhà cửa”, ông Thông chia sẻ.

Theo ông Thông, hiện nay dâu tiên của gia đình được bán với giá 35.000 đồng/kg. Đặc biệt, ông còn được các cán bộ Hội nông dân, Đoàn thanh niên hỗ trợ nhận các đơn hàng ở xa, giúp đưa sản phẩm ra thị trường rộng hơn. Việc mở cửa đón khách tham quan cũng tạo thêm nguồn phụ thu cho gia đình.