Lào Cai: Xuân Hòa hình thành vùng cây trồng chủ lực, nâng cao giá trị sản xuất

Chuyển đất nương sang cây trồng có giá trị

Tại bản Kẹm, những nương đồi trước đây chủ yếu trồng ngô, sắn nay đã phủ màu xanh của những đồi chè giống mới. Các vạt chè nối tiếp nhau, người dân tất bật thu hái, tạo nên diện mạo mới cho vùng sản xuất. Quan trọng hơn, cây chè đang mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.

Gia đình anh Vàng Văn Nghiêm đã có khoảng 10 năm gắn bó với cây chè. Theo anh Nghiêm, so với trồng ngô, sắn, cây chè cho thu nhập đều đặn hơn, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình.

“Cây chè cho nguồn thu đều hằng tháng. Trung bình mỗi lần hái, gia đình tôi thu được hơn 4 tạ chè. Một tháng hái 2 lần, tổng sản lượng hơn 8 tạ, thu khoảng 8 - 9 triệu đồng. Nhờ cây chè, thu nhập của gia đình ổn định hơn”, anh Nghiêm chia sẻ.

Gia đình anh Vàng Văn Nghiêm (ngoài cùng bên trái) đã có khoảng 10 năm gắn bó với cây chè, mỗi tháng thu khoảng 8 - 9 triệu đồng từ chè. Ảnh: Kim Thoa.

Không chỉ cây chè, quế cũng đang trở thành một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế ở Xuân Hòa. Với lợi thế diện tích đất đồi, đất rừng lớn, người dân địa phương phát triển quế theo hướng trồng nhiều lứa, tạo điều kiện khai thác luân phiên, vừa có nguồn thu, vừa duy trì diện tích sản xuất lâu dài.

Gia đình bà Vàng Thị Khiên, ở bản Kẹm, bắt đầu trồng quế từ năm 2014. Từ diện tích ban đầu, gia đình từng bước mở rộng lên khoảng 3 ha. Năm ngoái, gia đình khai thác một vạt đồi, thu về hơn 100 triệu đồng; hiện còn 3 bãi quế chưa đến kỳ khai thác.

“Trước đây, gia đình vay vốn để làm nhà. Năm ngoái bán quế được hơn 100 triệu đồng nên có điều kiện trả nợ. Quế được trồng thành nhiều lứa nên gia đình có thể khai thác từng diện tích, có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống”, bà Khiên cho biết.

Tập trung nâng chất lượng, mở rộng đầu ra

Thực tế sản xuất cho thấy, việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác đã giúp người dân Xuân Hòa từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả. Những diện tích đất sản xuất có giá trị thấp được chuyển sang các loại cây có lợi thế, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa.

Cây quế đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Xuân Hòa. Ảnh: Kim Thoa.

Hiện, xã Xuân Hòa xác định 3 cây trồng chủ lực gồm 125 ha chuối, trên 125 ha chè và gần 4.400 ha quế. Đây đều là những cây trồng thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương và đã hình thành vùng sản xuất tương đối ổn định.

Tuy nhiên, quá trình phát triển các cây trồng chủ lực vẫn còn những điểm nghẽn. Sản xuất chủ yếu dựa vào các hộ dân, quy mô còn nhỏ lẻ, phân tán. Đặc biệt, trên địa bàn chưa có hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia thu mua, chế biến, khiến phần lớn nông sản mới dừng ở tiêu thụ nguyên liệu thô, giá trị gia tăng chưa cao và đầu ra chưa thực sự ổn định. Đây là vấn đề được địa phương xác định cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Hồng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, muốn nâng cao hiệu quả cây trồng chủ lực thì trước hết phải chú trọng chất lượng sản phẩm.

"Xã sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, chăm sóc cây trồng theo đúng quy trình; đồng thời từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Địa phương cũng tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, qua đó nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra cho nông sản", ông Quỳnh cho biết.

Xuân Hòa từng bước hình thành các vùng cây trồng chủ lực, trong đó quế, chè và chuối giữ vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hóa. Ảnh: Kim Thoa.

Với lợi thế về đất đai, khí hậu cùng những vùng cây trồng chủ lực đã hình thành, Xuân Hòa đang có nền tảng để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Khi sản xuất được tổ chức bài bản hơn, gắn ứng dụng khoa học kỹ thuật với liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, giá trị của các cây trồng chủ lực sẽ được nâng lên, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.