Lào Cai triển khai tháng cao điểm “làm sạch” mầm bệnh trên đàn vật nuôi

Tập trung xử lý các khu vực có nguy cơ cao

Theo công văn số 8966/UBND-NLN của UBND tỉnh Lào Cai, các xã, phường được yêu cầu tổ chức triển khai đồng bộ kế hoạch tiêm phòng vắc xin và Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2026. Thời gian thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc từ ngày 15/9 đến ngày 15/10/2026.

Các địa phương có trách nhiệm xác định cụ thể địa bàn, đối tượng, địa điểm, khối lượng công việc, nhu cầu hóa chất, nhân lực, kinh phí và tiến độ thực hiện; lập danh sách những khu vực cần vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tổ chức cấp phát hóa chất, kiểm tra, giám sát và huy động lực lượng tham gia.

Chủ động vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực có nguy cơ cao, góp phần ngăn chặn dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở Lào Cai. Ảnh: Hoài Thoa.

Trong đó, công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc được yêu cầu tập trung tại những khu vực có nguy cơ cao như bãi chăn thả chung; chợ, điểm thu gom, buôn bán động vật và sản phẩm động vật tươi sống; khu vực đang hoặc từng xảy ra dịch bệnh; nơi chôn lấp, tiêu hủy động vật và khu vực thu gom, xử lý chất thải động vật.

Đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, ấp trứng, thu gom, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, UBND tỉnh yêu cầu chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại cơ sở và khu vực xung quanh, dưới sự hướng dẫn, giám sát của chính quyền địa phương.

Tại khu vực biên giới, các lực lượng chức năng được yêu cầu phối hợp tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; vệ sinh, khử trùng phương tiện, dụng cụ và khu vực tập kết, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đàn vật nuôi đạt tối thiểu 80%

Song song với vệ sinh, khử trùng môi trường, tỉnh Lào Cai tổ chức tiêm phòng vắc xin đợt 2/2026 từ ngày 15/9. Các địa phương phải rà soát tổng đàn vật nuôi, số đàn thuộc diện tiêm phòng, kết quả tiêm phòng đợt 1, đàn mới phát sinh và đàn đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch để xây dựng kế hoạch tiêm phòng phù hợp.

Sau đợt tiêm chính, các tháng tiếp theo tiếp tục rà soát để tổ chức tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm đối với từng bệnh tại thời điểm tiêm.

UBND các xã, phường cũng được yêu cầu tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động bố trí kinh phí mua và tiêm những loại vắc xin chưa được Nhà nước hỗ trợ, bảo đảm đàn vật nuôi được tiêm phòng đầy đủ. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tiêm phòng vắc xin đầy đủ giúp tạo “hàng rào” bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trước nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: Hoài Thoa.

Để bảo đảm nguồn lực cho đợt triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp phát vắc xin, hóa chất cho các xã, phường đúng thời gian, quy định; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời theo số lượng đã đăng ký.

Cùng với đó, ngành chuyên môn phối hợp các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm theo nhiều hình thức; kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh lây lan, kéo dài.

Công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và kiểm soát giết mổ cũng được tăng cường, nhất là việc kiểm tra, xử lý các trường hợp giết mổ, sơ chế, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Việc triển khai đồng thời vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vắc xin được kỳ vọng góp phần tạo "hàng rào" phòng dịch chủ động, bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.