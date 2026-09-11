Lào Cai: Trao cây, con giống, tiếp sức người dân khó khăn ở Phong Hải

Trao sinh kế, mở thêm cơ hội thoát nghèo

Sáng 11/9, tại Nhà văn hóa thôn Tòng Già, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình trao tặng cây, con giống hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Hải.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao hỗ trợ sinh kế cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Hải.

Trong đó, 11 hộ tại các thôn Quy Ke, Ải Dõng, Ải Nam, Bản Cầm và thôn 5 được trao tổng cộng 1.760 con gà giống, bình quân 160 con/hộ. Cùng với đó, 4 hộ tại các thôn Sín Thèn, Sín Chải và Nậm Chỏong được hỗ trợ tổng cộng 16.000 cây quế giống, bình quân 4.000 cây/hộ.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai trao cây giống hỗ trợ các hộ dân khó khăn ở xã Phong Hải. Ảnh: Văn Anh.

Với những gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nguồn hỗ trợ này là sự tiếp sức thiết thực để bà con có thêm điều kiện bắt tay vào sản xuất. Từ đàn gà giống có thể phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu trước mắt; những cây quế được đưa xuống đất cũng mở ra hướng phát triển kinh tế rừng, tạo giá trị lâu dài.

Điều đáng quý hơn, hỗ trợ sinh kế không chỉ dừng ở việc trao cây, trao con giống mà hướng đến tạo “cần câu” để người dân chủ động lao động, sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đặng Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh: "Việc hỗ trợ sinh kế cho Nhân dân là một trong những việc làm cụ thể nhằm tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Mỗi cây giống, con giống được trao đến tay người dân không chỉ mang giá trị về kinh tế mà còn thể hiện sự sẻ chia, niềm tin và động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống".

Khi món quà trở thành điểm tựa sinh kế

Để nguồn hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả, lãnh đạo xã Phong Hải đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các thôn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo đúng quy trình.

Đây được xem là khâu quan trọng, bởi cây giống, con giống chỉ thực sự trở thành sinh kế khi được chăm sóc đúng kỹ thuật, phù hợp điều kiện sản xuất và gắn với sự chủ động của từng hộ gia đình.

Ông Phạm Văn Viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Hải, khẳng định, sự đồng hành của lực lượng vũ trang có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giảm nghèo của địa phương. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho các hộ khó khăn, chương trình còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với Nhân dân.

Cán bộ, lực lượng chuyên môn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi sau khi nhận hỗ trợ. Ảnh: Văn Anh.

Từ những con gà giống và cây quế giống hôm nay, các hộ dân được tiếp thêm một nguồn lực để bắt đầu hành trình phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình. Khi cây quế bén rễ, đàn gà sinh trưởng, những khoản thu nhập đầu tiên được tạo ra, giá trị của món quà sinh kế sẽ được nối dài bằng sự nỗ lực của mỗi gia đình.

Đại diện các hộ dân nhận hỗ trợ bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Các hộ cam kết chăm sóc tốt cây, con giống được trao, chủ động áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và xây dựng cuộc sống ấm no.

Từ một chương trình hỗ trợ cụ thể, tình quân dân tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm gần gũi, thiết thực. Với người dân Phong Hải, những cây quế, con gà hôm nay không chỉ là nguồn lực ban đầu cho sản xuất, mà còn là sự động viên để họ thêm tự tin trên hành trình tự lực vươn lên.