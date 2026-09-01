Lào Cai: Tín dụng chính sách tạo “sức bật” cho kinh tế hộ ở Bảo Thắng

Đưa vốn ưu đãi đến đúng đối tượng

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp trên, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Bảo Thắng chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch phân bổ nguồn vốn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi được triển khai kịp thời đến cơ sở, trong đó có Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Thông qua các phiên giao dịch cố định và các cuộc họp giao ban định kỳ, kế hoạch tín dụng năm 2026 được tổ chức triển khai đồng bộ, đạt 99% chỉ tiêu được giao, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Người dân thực hiện giao dịch tại điểm giao dịch NHCSXH, thuận tiện tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi. Ảnh: Thanh Nga.

Tính đến hết tháng 8/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Bảo Thắng đạt gần 247 tỷ đồng, với 2.647 hộ đang vay vốn thông qua 16 chương trình tín dụng. So với cuối năm 2025, tổng dư nợ tăng 18,5 tỷ đồng; từ đầu năm đến nay, nguồn vốn đã giải ngân cho hơn 511 lượt khách hàng.

Nguồn vốn ưu đãi hiện phủ rộng 100% số thôn trên địa bàn, tập trung vào những chương trình thiết thực đối với đời sống và sản xuất của người dân. Trong đó, dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 106,166 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 48,620 tỷ đồng; hộ cận nghèo 23,083 tỷ đồng; nhà ở xã hội 20,441 tỷ đồng; hộ nghèo 17,179 tỷ đồng và hộ mới thoát nghèo 15,567 tỷ đồng.

Cùng với đó, các chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù, học sinh, sinh viên và hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn cũng được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn chính đáng của người dân.

Tính đến hết tháng 8/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Bảo Thắng đạt gần 247 tỷ đồng, với 2.647 hộ đang vay vốn thông qua 16 chương trình tín dụng. Ảnh: Thanh Nga.

Theo bà Đỗ Thị Hường, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Bảo Thắng, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Bảo Thắng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, đưa vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

“Không chỉ chú trọng tăng trưởng dư nợ, đơn vị luôn đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu. Việc duy trì các điểm giao dịch tại nhà văn hóa thôn, kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”, bà Hường cho biết.

Hiệu quả quản lý nguồn vốn còn được thể hiện qua chất lượng tín dụng được duy trì ở mức an toàn. Tổng nợ xấu toàn xã hiện chỉ 232,5 triệu đồng, chiếm 0,094% tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn 7,5 triệu đồng, chiếm 0,028%, nợ khoanh 225 triệu đồng. Tỷ lệ khách hàng chấp hành việc nộp lãi hằng tháng đạt 99,8%.

Kết quả này có sự đóng góp tích cực của mô hình ủy thác thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Các tổ chức đang quản lý 77 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 23 thôn sau sáp nhập. Đáng chú ý, cả 77 tổ đều được xếp loại tốt; dư nợ bình quân đạt hơn 3,1 tỷ đồng/tổ, số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân hơn 92,5 triệu đồng/tổ.

Đồng vốn tiếp sức hộ dân vươn lên

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, mạng lưới các điểm giao dịch đặt tại nhà văn hóa thôn còn giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại và thực hiện giao dịch an toàn, thuận tiện. Sự tham gia giám sát của trưởng thôn, Công an xã cùng các tổ chức đoàn thể góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình triển khai chính sách.

Ngay từ cơ sở, việc bình xét cho vay được thực hiện dân chủ, công khai, giúp nguồn vốn đến đúng hộ, đúng mục đích. Qua đó, không chỉ hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại mà còn khuyến khích người dân chủ động đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đối với những hộ gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, việc xem xét gia hạn, điều chỉnh thời gian trả nợ phù hợp đã tạo thêm thời gian để người vay khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần hạn chế tình trạng người dân tìm đến “tín dụng đen”.

Nguồn vốn chính sách góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thanh Nga.

Hiệu quả của dòng vốn chính sách được thể hiện rõ qua từng mô hình kinh tế và sự thay đổi trong đời sống của người dân. Tại thôn Quyết Tâm, xã Bảo Thắng, gia đình bà Bàn Thị Giang từng thuộc diện hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Sau khi được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay từ chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, gia đình bà Giang sử dụng vốn đầu tư trồng quế, đồng thời mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Cùng với nguồn vốn ưu đãi, gia đình còn được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, kinh tế gia đình dần ổn định và bà Giang đã vươn lên thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, gia đình tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn dành cho hộ mới thoát nghèo với số tiền 100 triệu đồng để mở rộng sản xuất, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững hơn.

Tại thôn Làng Cung, xã Xuân Quang, gia đình ông Cư Seo Khai cũng đang từng bước ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn chính sách. Với 80 triệu đồng vay từ chương trình dành cho hộ mới thoát nghèo, gia đình ông mạnh dạn đầu tư đào ao, thả cá và phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Quan trọng hơn, nguồn vốn ưu đãi đã giúp người dân có thêm điều kiện tự chủ trong sản xuất, từng bước hình thành tư duy làm kinh tế dựa trên chính nguồn lực và khả năng của gia đình.

Có thể thấy, đến hết tháng 8/2026, tín dụng chính sách tại xã Bảo Thắng đang phát huy hiệu quả rõ nét trên cả phương diện kinh tế và an sinh xã hội. Dòng vốn ưu đãi không chỉ giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị hàng hóa.

Quan trọng hơn, hiệu quả của tín dụng chính sách đang góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân. Đây là nguồn lực quan trọng, tạo thêm “sức bật” để các hộ dân Bảo Thắng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và chung sức xây dựng nông thôn mới.