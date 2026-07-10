Lào Cai: Tiếp nhận cá thể gấu ngựa quý hiếm nặng 160 kg do người dân tự nguyện giao nộp

Ngày 9/7, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên) đã tiếp nhận, cứu hộ một cá thể gấu ngựa do gia đình ông Nguyễn Văn Bẩy, tổ dân phố 45, phường Lào Cai tự nguyện giao nộp.

Cá thể gấu ngựa cái có tên khoa học là Ursus thibetanus. Ảnh: Kim Thoa.

Cá thể gấu là gấu ngựa cái (Ursus thibetanus), khoảng 17 năm tuổi, nặng khoảng 160 kg. Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm khai thác, săn bắt và sử dụng vì mục đích thương mại.

Các bác sĩ thú y đến từ Tổ chức Động vật châu Á tiến hành khám sức khỏe tổng quát, đánh giá thể trạng cá thể gấu trước khi cứu hộ. Ảnh: Kim Thoa.

Theo Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, cá thể gấu này đã được gia đình ông Nguyễn Văn Bẩy nuôi hơn 10 năm và được cơ quan kiểm lâm gắn chíp quản lý, theo dõi sức khỏe, kiểm tra điều kiện nuôi định kỳ.

Sau thời gian được các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, gia đình đã tự nguyện làm đơn bàn giao cá thể gấu để được chăm sóc theo quy trình khoa học, phục hồi tập tính tự nhiên và phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Hộ dân bàn giao cá thể gấu cho cơ quan chức năng. Ảnh: Kim Thoa.

Quá trình tiếp nhận có sự phối hợp của các bác sĩ thú y thuộc Tổ chức Động vật châu Á. Trước khi đưa về khu cứu hộ, cá thể gấu được khám sức khỏe tổng quát, đánh giá thể trạng và thực hiện các biện pháp chuyên môn cần thiết. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, cá thể sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe lâu dài và phục hồi tập tính tự nhiên theo đúng quy trình cứu hộ.

Hiện, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên đang quản lý, chăm sóc 6 cá thể gấu. Trước đó, đơn vị đã cứu hộ và bảo tồn thành công 5 cá thể, trong đó có nhiều cá thể được tiếp nhận từ các hộ dân tự nguyện giao nộp.

Việc người dân tự nguyện bàn giao động vật hoang dã quý hiếm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học mà còn từng bước giảm tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã trong cộng đồng.

Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận cá thể gấu do người dân giao nộp. Ảnh: Kim Thoa.

Sau đợt tiếp nhận này, toàn tỉnh Lào Cai chỉ còn một cá thể gấu đang được nuôi tại hộ dân, đưa địa phương tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nuôi nhốt gấu trong cộng đồng.

Đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã trong những năm qua. Khi người dân hiểu rõ hơn giá trị của đa dạng sinh học cũng như các quy định của pháp luật, sẽ có thêm nhiều cá thể động vật hoang dã được tự nguyện giao nộp, cứu hộ và có cơ hội phục hồi để hướng tới môi trường sống tự nhiên.