Lào Cai: Tả Phìn "biến" đất lúa 1 vụ thành vùng sản xuất hàng hóa giá trị cao

Đất ruộng đổi màu, giá trị tăng lên

Trên nhiều cánh đồng ở xã Tả Phìn, màu xanh của lúa được thay thế bởi những vườn cà chua trĩu quả, giàn nho xanh tốt, cùng các khu trồng hoa, cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ. Từ chỗ chỉ cấy lúa, trồng ngô, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, mở hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương.

Là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi cây trồng, anh Lê Lệnh Thuận, thôn Can Ngài, đã đưa các loại cây cảnh như lan trần mộng, đào phai kép, nhất chi mai vào sản xuất trên diện tích ruộng một vụ.

Theo anh Thuận, trồng cây cảnh đòi hỏi nhiều công sức hơn so với cấy lúa. Người trồng phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, tạo thế, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh và đặc biệt phải am hiểu nhu cầu thị trường. Đổi lại, giá trị kinh tế mang lại cao hơn nhiều lần.

“Lúc mới chuyển đổi tôi cũng rất lo vì chưa có kinh nghiệm. Sau khi đi học hỏi kỹ thuật và tìm hiểu nhu cầu thị trường, tôi mạnh dạn đầu tư. Cây cảnh chăm sóc vất vả hơn nhưng giá trị cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa, ngô. Năm nay, gia đình dự kiến xuất bán khoảng 300 chậu lan trần mộng và hơn 500 cây đào, doanh thu đạt trên 500 triệu đồng”, anh Thuận chia sẻ.

Từ những thửa ruộng một vụ, người dân Tả Phìn mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Kim Thoa.

Không chỉ chú trọng chất lượng, gia đình anh Thuận còn chủ động lựa chọn những loại cây phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đào phai kép, nhất chi mai và lan trần mộng chủ yếu được đưa ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Sản phẩm được tiêu thụ tại Lào Cai và một số tỉnh, thành lân cận như Phú Thọ, Hà Nội.

Nhờ chủ động sản xuất theo nhu cầu thị trường, nhiều khách hàng, thương lái đặt mua từ sớm. Phần lớn sản phẩm của gia đình anh Thuận được tiêu thụ trước Tết, tạo nguồn thu đáng kể trên diện tích ruộng trước đây có hiệu quả thấp.

Không riêng cây cảnh, nhiều hộ dân Tả Phìn cũng chuyển đất ruộng sang trồng các loại rau màu có giá trị kinh tế cao. Tại thôn Suối Thầu, hơn 3 năm qua, chị Nguyễn Thị Thông đã chuyển diện tích ruộng cấy lúa sang trồng cà chua.

Cây cà chua có thời gian sinh trưởng ngắn, vốn đầu tư không quá lớn, phù hợp với điều kiện khí hậu mát mẻ của địa phương. Quan trọng hơn, sản phẩm có đầu ra khá ổn định, giúp gia đình chị Thông yên tâm mở rộng sản xuất.

Người dân xã Tả Phìn thu hoạch cà chua. Ảnh: Kim Thoa.

“Gia đình tôi hiện trồng hơn 2 ha cà chua. Trước đây diện tích này chủ yếu cấy lúa, hiệu quả không cao. Từ khi chuyển sang trồng cà chua, mỗi năm gia đình thu trên 500 triệu đồng. Vào thời điểm chăm sóc, thu hoạch, vườn cà chua còn tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 đến 15 lao động địa phương”, chị Thông cho biết.

Theo chị Thông, sau thu hoạch, cà chua được thương lái thu mua ngay tại ruộng để cung cấp cho các chợ, cửa hàng nông sản ở các phường Sa Pa, Lào Cai, Cam Đường và một phần đưa về Hà Nội. Đầu ra tương đối ổn định trở thành động lực để người dân duy trì và mở rộng diện tích.

Hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Chuyển đổi cây trồng không chỉ giúp những hộ trực tiếp sản xuất nâng cao thu nhập mà còn mở thêm cơ hội việc làm cho lao động nông thôn. Gia đình bà Lý Mẩy Phin, thôn Xả Xéng, là một ví dụ. Trước đây, diện tích ruộng của gia đình chủ yếu được sử dụng để cấy lúa, trồng ngô, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Năm 2025, khi địa phương phát triển vùng trồng nho, gia đình bà cho thuê một phần diện tích ruộng để chủ vườn đầu tư sản xuất.

Không chỉ có thêm nguồn thu từ tiền cho thuê đất, bà Phin còn được nhận làm công chăm sóc vườn nho ngay trên chính mảnh ruộng của gia đình, với thu nhập từ 200.000 - 250.000 đồng/ngày. Cách làm này vừa nâng hiệu quả sử dụng đất, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân tại chỗ.

Đến nay, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung với khoảng 250 ha rau, 245 ha hoa và 80 ha cây dược liệu. Trong đó, hơn 300 ha ruộng một vụ, hiệu quả thấp, đã được chuyển sang trồng rau, cà chua, nho, cây cảnh... Ảnh: Kim Thoa.

Từ hiệu quả của những mô hình thực tế, phong trào chuyển đổi cây trồng trên đất ruộng ở Tả Phìn ngày càng phát triển. Đến nay, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung với khoảng 250 ha rau, 245 ha hoa và 80 ha cây dược liệu. Trong đó, hơn 300 ha ruộng một vụ, hiệu quả thấp, đã được chuyển sang trồng rau, cà chua, nho, cây cảnh... Giá trị sản xuất trên diện tích chuyển đổi cao gấp 3 - 4 lần so với canh tác lúa.

Đi cùng với chuyển đổi cây trồng là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Nếu trước đây nhiều hộ chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp thì nay đã quan tâm hơn đến nhu cầu thị trường, chất lượng và giá trị sản phẩm. Nhiều hộ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư hệ thống tưới, nhà lưới, lựa chọn giống mới để nâng năng suất, chất lượng nông sản.

Ông Thào A Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Phìn, cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. Thời gian qua, xã tập trung tuyên truyền, định hướng, khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao thu nhập; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

“Địa phương đã quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh. Đây là bước đi chiến lược, tạo điều kiện để các hộ sản xuất theo quy trình chuẩn, thuận lợi hơn trong quản lý chất lượng, áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị cây trồng”, Bí thư Đảng ủy xã Tả Phìn cho hay.

Từ những thửa ruộng từng chỉ đủ bảo đảm lương thực cho gia đình, nay nhiều hộ dân ở Tả Phìn đã có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đổi thay trên đồng ruộng đang cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao giá trị đất sản xuất và tạo nền tảng để Tả Phìn phát triển nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững.