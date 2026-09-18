Lào Cai siết chặt quản lý chó thả rông, bảo đảm an toàn cho người dân

Siết quản lý chó thả rông từ cơ sở

Làm nghề thu gom phế liệu, chị Đường Thị Yến, tổ 19, phường Lào Cai, thường xuyên di chuyển bằng xe máy qua các thôn, khu dân cư. Không ít lần chị gặp chó thả rông trên đường, thậm chí có lần bị chó đuổi khiến chị ngã xe. Từ đó, mỗi khi lưu thông trên đường và gặp chó thả rông, chị Yến không khỏi lo lắng.

“Tôi thường xuyên đi mua phế liệu bằng xe máy nên gặp chó thả rông rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn. Nếu chẳng may bị chó cắn mà không được xử lý, tiêm phòng kịp thời thì nguy cơ mắc bệnh dại rất đáng lo”, chị Yến chia sẻ.

Xã Cốc San hiện có hơn 1.500 con chó được nuôi. Địa phương đã thành lập Tổ công tác, tăng cường kiểm tra, bắt giữ chó thả rông tại khu dân cư và nơi công cộng. Ảnh: Kim Thoa.

Xã Cốc San hiện có hơn 1.500 con chó được nuôi. Trước tình trạng chó thả rông vẫn còn xảy ra, địa phương đã thành lập Tổ công tác, tổ chức kiểm tra, bắt giữ chó thả rông tại các khu dân cư và những khu vực công cộng.

Những con chó bị bắt được tạm giữ để xác minh chủ nuôi. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Cách làm này không chỉ góp phần hạn chế chó thả rông mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý vật nuôi.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cốc San, cho biết, địa phương tập trung tuyên truyền, kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu các hộ vi phạm ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về quản lý chó nuôi.

Đối với những con chó chưa được tiêm phòng, xã sẽ tổ chức tiêm phòng; đồng thời yêu cầu các hộ quản lý, chăm nuôi vật nuôi đúng quy định, góp phần phòng, chống bệnh dại.

Tình trạng chó thả rông, chưa được nuôi nhốt vẫn còn xảy ra tại thôn Củm Hạ 2, xã Cốc San. Ảnh: Kim Thoa.

Tại thôn Củm Hạ 2, xã Cốc San, 192 hộ dân đang nuôi hơn 100 con chó. Để hạn chế tình trạng chó thả rông, chó cắn người và chủ động phòng bệnh dại, thôn vận động các hộ thực hiện tiêm phòng, quản lý vật nuôi đúng quy định.

Khi xã triển khai đợt kiểm tra, xử lý chó thả rông, thôn chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành. Nội dung được thông tin trực tiếp đến từng hộ, đồng thời phát trên 3 cụm loa và chia sẻ qua nhóm Zalo của thôn.

“Thực hiện kế hoạch bắt chó thả rông của xã, thôn đã tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến người dân, đồng thời thông qua 3 cụm loa và nhóm Zalo. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chấp hành tốt việc nhốt, xích và đeo rọ mõm cho chó”, bà Nguyễn Thị Thích, Trưởng thôn Củm Hạ 2 chia sẻ.

Chủ động tiêm phòng, ngăn bệnh dại từ đàn vật nuôi

Tại xã Xuân Quang, Tổ công tác xử lý chó thả rông, chó chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh dại được thành lập nhằm tăng cường quản lý đàn chó trên địa bàn.

Mỗi tuần một lần, Tổ công tác tổ chức tuần tra tại các khu dân cư, đường trục thôn, khu vực chợ và những nơi thường xuất hiện chó thả rông để kịp thời kiểm tra, xử lý. Cùng với đó, địa phương rà soát đàn chó, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định về nuôi nhốt, xích giữ, đeo rọ mõm và tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Tổ công tác xử lý chó thả rông xã Xuân Quang thường xuyên tổ chức tuần tra tại các khu dân cư, tuyến đường trục thôn và những khu vực thường xuất hiện chó thả rông, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Kim Thoa.

Theo ông Nguyễn Văn Chất, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Quang, ở khu vực nông thôn, tình trạng người dân nuôi chó nhưng thả ra ngoài vẫn còn khá phổ biến.

“Nếu không được quản lý, nuôi nhốt và tiêm phòng đầy đủ, chó thả rông tiềm ẩn nguy cơ cắn người, lây truyền bệnh dại. Vì vậy, địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong quản lý vật nuôi”, ông Chất cho hay.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 122.000 con chó, mèo, chủ yếu được nuôi tại khu vực nông thôn. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 17 trường hợp chó mắc bệnh dại. Từ đầu năm đến nay, đã ghi nhận 4 con chó mắc bệnh dại và 2 người tử vong do bệnh dại.

Trước nguy cơ bệnh dại phát sinh, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030.

Năm 2025, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 17 trường hợp chó mắc bệnh dại. Từ đầu năm đến nay, đã ghi nhận 4 con chó mắc bệnh dại và 2 người tử vong do bệnh dại. Ảnh: Kim Thoa.

Cùng với tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo, các địa phương cần tăng cường quản lý vật nuôi, yêu cầu chủ nuôi đăng ký, nuôi nhốt, xích giữ và đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý chó thả rông cũng cần được duy trì thường xuyên, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người nuôi.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ cơ sở sẽ góp phần kiểm soát đàn chó, hạn chế nguy cơ chó cắn người, chủ động ngăn ngừa bệnh dại, bảo đảm an toàn cho người dân và cộng đồng.