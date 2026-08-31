Lào Cai sẽ là điểm cầu trung tâm Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Gần 1.000 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai) nô nức tựu trường, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027. Ảnh: Mỹ Anh.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương háo hức tựu trường

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đã rộn ràng tiếng nói cười. Sau những ngày nghỉ hè, các em học sinh trong trang phục gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ trở lại trường, mang theo niềm vui và sự háo hức trước thềm năm học mới.

Với gần 1.000 học sinh, ngày tựu trường năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi các em được học tập, sinh hoạt tại ngôi trường mới được đầu tư khang trang, hiện đại.

Những dãy phòng học mới, khuôn viên sạch đẹp, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ đang tạo nên một diện mạo mới cho ngôi trường vùng cao biên giới.

Đây cũng là điều kiện quan trọng để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước tạo môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh.

Không khí tại trường những ngày này càng trở nên sôi động khi các em học sinh vừa làm quen với môi trường học tập mới, vừa chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt của năm học.

Học sinh vùng cao phấn khởi khi được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Ảnh: Mỹ Anh.

Em Tráng Hồng Lê, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, chia sẻ: “Em rất vui và phấn khởi khi được học tập trong môi trường mới khang trang, hiện đại. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, đạt kết quả cao nhất để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ”.

Đối với học sinh vùng cao, việc được học tập trong một ngôi trường có cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm động lực để các em phấn đấu trong học tập.

Em Tẩn Kim Lê, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương phấn khởi: Em thấy môi trường mới này rất đẹp, em mong muốn trong năm học mới sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện, đạt kết quả tốt hơn.



Ngày tựu trường cũng là dịp để các bậc phụ huynh tận mắt chứng kiến sự thay đổi của ngôi trường nơi con em mình sẽ học tập trong năm học mới.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm. Không ít người dành thời gian tham quan khuôn viên, phòng học và các khu vực sinh hoạt của học sinh.

Với các gia đình ở vùng cao, việc con em được học tập trong môi trường khang trang, an toàn là niềm vui lớn. Cùng với đó là kỳ vọng các em có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn qua từng năm học.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ giúp học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương có môi trường học tập tốt hơn. Ảnh: Mỹ Anh.

Ông Sùng Seo Ly, phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, con cháu bà con chúng tôi có môi trường học tập tốt hơn, chúng tôi là phụ huynh rất phấn khởi và yên tâm.

Mong các cháu sẽ chăm ngoan, học tập thật tốt, có thêm kiến thức để sau này xây dựng quê hương”.

Sự đồng hành của phụ huynh là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp học sinh yên tâm học tập, đặc biệt với những em ở xa nhà, phải sinh hoạt tập trung tại trường.

Là trường phổ thông nội trú, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy học mà còn tổ chức ăn, ở và sinh hoạt cho học sinh.

Bởi vậy, trước thềm năm học mới, nhà trường đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từ phòng học, khu nội trú đến các điều kiện phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Mục tiêu là giúp học sinh nhanh chóng ổn định nền nếp, yên tâm học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương sẽ là điểm cầu trung tâm của Lễ khai giảng toàn quốc

Một trong những dấu ấn đặc biệt của năm học 2026-2027 là Lễ khai giảng trên toàn quốc sẽ được tổ chức với điểm cầu trung tâm tại tỉnh Lào Cai.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức điểm cầu trung tâm. Đây là niềm tự hào lớn đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

Từ một ngôi trường ở vùng cao biên giới, hình ảnh thầy và trò Mường Khương sẽ góp phần lan tỏa không khí ngày hội khai trường tới học sinh, giáo viên và các gia đình trên cả nước.

Lãnh đạo xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Ảnh: Mỹ Anh.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện các phần việc liên quan, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan, an ninh, an toàn và tổ chức để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Việc Lào Cai được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong phát triển giáo dục vùng cao, vùng biên giới; đồng thời, tạo thêm động lực để ngành Giáo dục địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong những ngày này, trên sân trường Mường Khương, tiếng cười nói của học sinh hòa cùng không khí chuẩn bị cho năm học mới. Những gương mặt háo hức, những bộ đồng phục mới và những bước chân rộn ràng đang mở đầu cho một hành trình mới.

Năm học 2026-2027 đã bắt đầu với một dấu ấn đặc biệt đối với thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương.

Trong ngôi trường mới khang trang, các em học sinh vùng cao mang theo những ước mơ, khát vọng và quyết tâm chinh phục tri thức.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục cùng sự đồng hành của các cấp, các ngành, phụ huynh và Nhân dân, thầy và trò nhà trường đang sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế mới, quyết tâm mới, hướng tới những kết quả tốt đẹp.