Lào Cai: Sau một năm, xã Bắc Hà vận hành mô hình chính quyền 2 cấp ra sao?

Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Sùng Chúng.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Đây là bước ngoặt quan trọng trong tổ chức chính quyền địa phương, thể hiện rõ tư duy đổi mới quản trị nhà nước theo hướng tinh gọn cấp trung gian, tăng tính trực tiếp, gần dân và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Đối với xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, sau khi sáp nhập từ 6 đơn vị hành chính gồm Na Hối, Bản Phố, Nậm Mòn, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố và thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũ), xã Bắc Hà mới có diện tích gần 180 km², quy mô dân số trên 30.000 dân, 59 thôn, 97 tổ chức đảng với 2.343 đảng viên.

Quy mô mới mở ra không gian phát triển rộng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà (Lào Cai) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sùng Chúng.

Đến nay, sau một năm vận hành, hệ thống chính trị của xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động liên tục, không để gián đoạn việc lãnh đạo, quản lý và phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chuyên môn đã hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài sản, dữ liệu, biên chế; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với yêu cầu mới.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; 100% hồ sơ tại Bộ phận Một cửa được số hóa, nhiều nền tảng số được đưa vào phục vụ công tác điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được sau một năm vận hành bộ máy, đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nổi bật là việc một số quy trình, hướng dẫn chuyên môn chưa đồng bộ; nguồn lực, biên chế và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực thực thi ở một số lĩnh vực chuyên sâu còn hạn chế; nguy cơ quá tải đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được khen thưởng. Ảnh: Sùng Chúng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà (Lào Cai) nhấn mạnh: Năm đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính đã hoàn thành mục tiêu quan trọng là ổn định tổ chức, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt và duy trì liên tục việc phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới không chỉ dừng lại ở ổn định tổ chức mà phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng quản trị, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Hà yêu cầu toàn hệ thống chính trị thống nhất thực hiện các chuyển đổi căn bản trong phương thức quản trị, từ xử lý công việc đơn lẻ sang quản trị phát triển dựa trên dữ liệu.

Từ giao việc chung chung sang giao việc theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ kiểm tra; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc "5 không - 5 phải", tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Xây dựng Bắc Hà trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong thời gian tới, xã Bắc Hà xác định tập trung hoàn thiện quy chế, quy trình vận hành của mô hình chính quyền mới; xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ; siết chặt quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đổi mới mô hình quản trị gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, xã sẽ tập trung phát huy ba trụ cột phát triển gồm du lịch văn hóa - trải nghiệm là ngành kinh tế mũi nhọn; nông nghiệp đặc sản hàng hóa là nền tảng; thương mại - dịch vụ vùng cao là không gian mở rộng giá trị, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Hà trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực.

Cùng với đó, xã Bắc Hà sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trước năm 2030, từng bước trở thành động lực tăng trưởng của vùng Đông Bắc tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp này, xã Bắc Hà đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.