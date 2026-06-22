Lào Cai sẵn sàng cho Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình các CLB quốc gia

Lô trình: Xuất phát tại Quảng trường Golden Fiew Rẽ trái vào Đ. Bờ Hồ điều hòa Rẽ phải vào QL 32 Rẽ trái vào Đ. Vành đai suối Thia Đến ngã 3 gần đầu đầu Cầu Xa rẽ trái vào Đ. Thanh Niên, Pa Ké Đến ngã 4 giao nhau giữa đường Pa Ké và QL 32 thì rẽ phải vào QL 32 Đến Ngã 3 Cầu Nung rẽ trái vào Đ. Hoàng Liên Sơn Đến Ngã 4 Ngân hàng Agribank rẽ trái vào Đ. Điện Biên Đến Ngã tư giao nhau giữa Đ. Thanh Niên và Đ. Ao Sen 3 chếch phải tiếp tục đi theo Đ. Điện Biên Về đích tại Quảng trường Golden Fiew.

Theo đó, từ ngày 28/6 đến 2/7/2026, tỉnh Lào Cai sẽ trở thành tâm điểm của phong trào xe đạp thể thao cả nước khi đăng cai Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được địa phương khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng cho một giải đấu quy mô lớn, chất lượng chuyên môn cao.

Giải đấu do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức.

Đây là một trong những giải thể thao thành tích cao cấp quốc gia, quy tụ những tay đua xuất sắc đến từ các địa phương, ngành và câu lạc bộ mạnh trên cả nước.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay có sự tham gia của 12 đoàn, với gần 200 vận động viên tranh tài ở các nội dung xe đạp đường trường và xe đạp địa hình.

Đồng hành cùng các cua-rơ là 30 mô tô phân khối lớn thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn, hỗ trợ công tác điều hành, bảo đảm an toàn giao thông và góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu.

Các nội dung thi đấu được tổ chức tại phường Nghĩa Lộ và phường Trung tâm của tỉnh Lào Cai.

Với địa hình đa dạng, nhiều cung đường đẹp cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khu vực này được đánh giá là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải xe đạp có quy mô quốc gia.

Không chỉ tạo điều kiện cho các vận động viên phát huy chuyên môn, giải đấu còn là dịp để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Lào Cai đến với du khách và người hâm mộ thể thao cả nước.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho giải đấu đang diễn ra khẩn trương. Các phương án về chuyên môn, hậu cần, an ninh trật tự, y tế, thông tin tuyên truyền và bảo đảm an toàn đường đua được các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ thi đấu cũng đang được hoàn thiện theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức nhằm bảo đảm giải diễn ra an toàn, thành công và đúng kế hoạch.

Là đơn vị chủ nhà, đội tuyển xe đạp Lào Cai tham dự giải với 19 vận động viên. Để chuẩn bị cho ngày tranh tài, đội tuyển đã tập huấn tại phường Nghĩa Lộ từ ngày 11/6.

Các vận động viên đang nỗ lực rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ chiến thuật, thích nghi với điều kiện thi đấu thực tế và đặt quyết tâm giành thành tích cao trên sân nhà.

Việc đăng cai Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương mà còn tạo cơ hội để Lào Cai quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm của các đơn vị liên quan, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng vận động viên và người hâm mộ.