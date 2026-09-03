Lào Cai: Ra mắt “Chi hội Nông dân số” và “Chi hội Nông dân không ma túy”

Ra mắt “Chi hội Nông dân số” và “Chi hội Nông dân không ma túy” tại phường Lào Cai. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Theo đó, mô hình “Chi hội Nông dân số” hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động, sinh hoạt Hội.

Hội viên được hướng dẫn sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận thông tin, kiến thức và kỹ thuật sản xuất thông qua Internet.

Cùng với đó, mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy” được triển khai nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong phòng, chống tệ nạn ma túy.

100% hộ hội viên tham gia ký cam kết không vi phạm các quy định liên quan đến ma túy, đồng thời phối hợp với Công an phường giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Thông qua mô hình, Hội Nông dân cũng quan tâm hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tạo sinh kế bền vững, qua đó góp phần giúp người dân tránh xa các tệ nạn xã hội.

Việc ra mắt hai mô hình là hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên nông dân phường Lào Cai trong chủ động hội nhập kỷ nguyên số, phát triển kinh tế và chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, lành mạnh.