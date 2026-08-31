Lào Cai: Phát huy lợi thế vùng cao, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp ở Púng Luông

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng cao Mù Cang Chải, ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xã Púng Luông.

Tại Púng Luông, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây là những mô hình đang từng bước khai thác lợi thế khí hậu, đất đai của vùng cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế và mở thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát mô hình sản xuất hoa hồng trên địa bàn xã Pú Luông. Ảnh: A Cớ.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là mô hình trồng hoa hồng chất lượng cao của Hợp tác xã Hoa hồng Nậm Khắt. Hiện, hợp tác xã duy trì quy mô sản xuất hàng chục héc-ta, áp dụng hệ thống nhà lưới và tưới tự động nhằm kiểm soát tốt điều kiện sinh trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Mỗi năm, mô hình cung ứng ra thị trường hàng triệu cành hoa, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Việc hình thành vùng sản xuất hoa hàng hóa không chỉ góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích mà còn mở hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu đặc thù của vùng cao Mù Cang Chải.

Ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai kiểm tra mô hình sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải. Ảnh: A Cớ.

Tiếp đó, đoàn công tác đến kiểm tra mô hình sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải và mô hình trồng cà chua ứng dụng kỹ thuật tiên tiến tại khu vực xã Nậm Khắt cũ.

Được đầu tư cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, mô hình sản xuất nấm đang phát triển các dòng nấm tươi và nấm dược liệu, trong đó có những sản phẩm được chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Đối với mô hình trồng cà chua ứng dụng công nghệ cao, việc áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến đã giúp năng suất đạt từ 40 - 50 tấn/ha, cao gấp khoảng 1,5 - 2 lần so với phương thức canh tác truyền thống. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và từng bước được kết nối vào chuỗi cung ứng nông sản sạch.

Qua thực tế kiểm tra và nghe báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương sự chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành những mô hình sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, phát triển kinh tế ở vùng cao cần dựa trên việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhưng phải bảo đảm tính bền vững. Vì vậy, quá trình mở rộng sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn nguồn nước và sử dụng hiệu quả, lâu dài tài nguyên đất.

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng cà chua. Ảnh: A Cớ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, chủ động nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cùng với mở rộng quy mô, cần quan tâm hơn đến người lao động thông qua tăng cường hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; ưu tiên tạo việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai yêu cầu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về cơ chế, quỹ đất để các mô hình có điều kiện mở rộng sản xuất. Đồng thời, cần khai thác tốt lợi thế khí hậu ôn đới của Mù Cang Chải, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Việc phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có liên kết thị trường được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho kinh tế vùng cao Púng Luông, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo nền tảng để doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển ổn định, lâu dài.