Lào Cai: Những trại nấm sạch “đánh thức” nông nghiệp vùng cao Pú Luông

Từ lợi thế khí hậu đến mô hình nông nghiệp hiệu quả

Những năm gần đây, cùng với sự chuyển mình của kinh tế địa phương, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lào Cai đã phát huy hiệu quả. Trong đó, mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu của Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải tại xã Púng Luông đang trở thành điểm sáng nhờ biết khai thác lợi thế khí hậu tự nhiên của vùng cao.

Mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu của Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải tại xã Púng Luông đang trở thành điểm sáng nhờ biết khai thác lợi thế khí hậu tự nhiên của vùng cao. Ảnh: Hờ A Cớ.

Púng Luông được thiên nhiên ưu đãi với nền nhiệt mát mẻ quanh năm, độ ẩm ổn định, rất phù hợp để các loại nấm sinh trưởng và phát triển. Nhận thấy tiềm năng đó, năm 2022, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhằm tạo ra những sản phẩm nấm sạch, chất lượng cao.

Sau nhiều tháng thử nghiệm, đến tháng 3/2023, những lứa nấm đầu tiên chính thức được đưa ra thị trường. Sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận nhờ chất lượng ổn định, hương vị thơm ngon và bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ bước khởi đầu ấy, Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải đã từng bước khẳng định hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp sạch gắn với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Mô hình trồng nấm không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Hờ A Cớ.

Đến nay, hoạt động sản xuất đã đi vào ổn định. Mỗi năm, công ty cung ứng ra thị trường từ 80 đến 100 tấn nấm tươi các loại. Với giá bán dao động từ 60.000 đồng/kg đến 100.000 đồng/kg, sản phẩm không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Song song với đó, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 25–30 lao động, chủ yếu tại địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 5–6 triệu đồng/người/tháng. Nhiều lao động vùng cao có việc làm ổn định ngay tại quê hương, từng bước cải thiện đời sống và giảm áp lực phải đi làm ăn xa.

Việc tận dụng điều kiện khí hậu tự nhiên để phát triển nấm sạch cũng cho thấy hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp xanh, giảm tác động đến môi trường và nâng cao giá trị trên cùng một diện tích sản xuất.

Đưa nấm sạch vùng cao vươn ra thị trường quốc tế

Từ chỗ chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm nấm sạch Mù Cang Chải đang từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh các hệ thống nhà hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội, doanh nghiệp đã kết nối và đưa sản phẩm tiếp cận thị trường Đài Loan, mở ra cơ hội xuất khẩu cho nông sản vùng cao.

Sản phẩm nấm sạch của Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng, từng bước mở rộng thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Ảnh: Hờ A Cớ.

Ông Hoàng Văn Nuối, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Mù Cang Chải cho biết, sản lượng hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Đặc biệt, nhiều đối tác là nhà hàng, đơn vị kinh doanh lớn tại Hà Nội và thị trường Đài Loan liên tục đặt hàng với số lượng lớn.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất và tăng cường quảng bá thương hiệu. Đồng thời, công ty mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về quỹ đất và mặt bằng để xây dựng thêm khu sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thành công bước đầu của mô hình không chỉ khẳng định chất lượng và uy tín của thương hiệu nấm sạch Mù Cang Chải mà còn cho thấy tiềm năng lớn của nông nghiệp vùng cao khi biết khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên.

Từ những trại nấm giữa núi rừng Púng Luông, một hướng đi mới đang dần hình thành, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân và đưa nông sản sạch của Lào Cai vươn ra thị trường quốc tế.