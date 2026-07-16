Lào Cai: Nghĩa Lộ nâng cao năng lực phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp

Chương trình diễn ra trong hai ngày (16 - 17/7), thuộc Dự án WE RISE Together giai đoạn II (2025 - 2029) do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) hỗ trợ, Trung tâm Ươm tạo và Sáng tạo FIIS (Trường Đại học Ngoại thương) thực hiện, cùng Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Doanh nghiệp BMA là đơn vị tư vấn, triển khai.

Lớp tập huấn "Phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp" chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 30 đại diện các cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn hai phường Nghĩa Lộ và Trung Tâm. Ảnh: Hương Linh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực về phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng bền vững.

Nội dung chương trình tập trung vào các chuyên đề, như: Tiêu chuẩn phát triển du lịch nông nghiệp, phương pháp nhận diện và xây dựng bản đồ tài nguyên bản địa, thiết kế tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lợi thế địa phương.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh, kỹ năng marketing, ứng dụng công nghệ trong kết nối thị trường và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, nông nghiệp để nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh và ứng dụng công nghệ cho các cơ sở du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn Nghĩa Lộ. Ảnh: Hương Linh.

Việc Nghĩa Lộ được lựa chọn là một trong hai địa phương trên cả nước, cùng với xã Vĩnh Thuận Đông (thành phố Cần Thơ), tham gia triển khai Dự án WE RISE Together cho thấy tiềm năng và lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng.

Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh du lịch từng bước tiếp cận phương thức quản lý, vận hành chuyên nghiệp, chuyển từ mô hình hoạt động nhỏ lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp với dịch vụ trải nghiệm.

Thông qua chương trình, các chủ homestay và cơ sở du lịch cộng đồng có thêm điều kiện xây dựng sản phẩm mang bản sắc riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị cho nông sản địa phương và mở rộng cơ hội kết nối thị trường. Đồng thời, dự án cũng góp phần thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, tạo thêm sinh kế và hướng tới phát triển du lịch theo hướng bao trùm, bền vững.

Chương trình thuộc Dự án WE RISE Together góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Ảnh: Hương Linh.

Lớp tập huấn không chỉ mang đến kiến thức và kỹ năng cho các học viên mà còn tạo nền tảng để hình thành mạng lưới liên kết giữa các cơ sở du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, đơn vị chuyên môn và sự chủ động đổi mới của các cơ sở kinh doanh, Nghĩa Lộ đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp chuyên nghiệp, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa và tài nguyên bản địa, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong thời gian tới.