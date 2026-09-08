Lào Cai: Nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Các đại biểu dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh năm 2026. Ảnh: Linh Vũ.

Dự hội nghị có các ông, bà: Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, cập nhật 3 chuyên đề về trí tuệ nhân tạo (AI), gồm: Nhận thức về AI và ứng dụng AI trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với thực tiễn Lào Cai; thực hành ứng dụng AI; ứng dụng AI tại cơ sở - thực trạng và yêu cầu mới đặt ra.

Thông qua các chuyên đề, cán bộ lãnh đạo, quản lý được trang bị kiến thức nền tảng về AI, từ cách lựa chọn công việc phù hợp để ứng dụng, đặt yêu cầu, kiểm chứng kết quả đến nhận diện rủi ro và xác định rõ trách nhiệm của con người.

Theo đó, AI được định hướng là công cụ hỗ trợ tóm tắt, tra cứu, phân tích hồ sơ, trích xuất nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, dự thảo văn bản…, nhưng không thay thế thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ.

Các đại biểu được trực tiếp thực hành ứng dụng AI trong xử lý công việc. Ảnh: Linh Vũ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được trực tiếp thực hành ứng dụng AI trong xử lý công việc. Từ thiết lập bàn làm việc số, tìm kiếm, phân tích hồ sơ đến chuyển nội dung văn bản thành nhiệm vụ cụ thể, xác định người phụ trách, thời hạn và sản phẩm đầu ra, qua đó hình thành cách tiếp cận thực chất, gắn công nghệ với yêu cầu công việc hằng ngày.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng AI và công nghệ mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.