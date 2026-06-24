Lào Cai: Nâng cao kiến thức về công tác tôn giáo, phòng chống tội phạm cho hội viên nông dân

Hội nghị tuyên truyền, nâng cao kiến thức về công tác tôn giáo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, hội viên nông dân xã Yên Thành. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Tại hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cùng cán bộ Công an xã Yên Thành truyền đạt nhiều nội dung thiết thực liên quan đến công tác tôn giáo và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Đối với công tác tôn giáo, các học viên được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nhận diện và phòng ngừa các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Đồng thời, được hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tôn giáo và tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo.

Các học viên tham dự hội nghị tuyên truyền, nâng cao kiến thức về công tác tôn giáo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các học viên được thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hiện nay, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, ma túy.

Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia tố giác tội phạm tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Qua đó góp, phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.