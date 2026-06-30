Lào Cai: Mường Khương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân

Trước diễn biến thiên tai, UBND xã Mường Khương đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan chuyên môn và hệ thống chính trị ở cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", huy động tối đa lực lượng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ngay trong đêm, lực lượng Phòng Kinh tế, Công an xã, Tổ an ninh thôn, bản cùng các lực lượng xung kích đã có mặt tại những điểm bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn; đồng thời khơi thông dòng chảy, dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, giúp nước rút nhanh hơn. Các tổ công tác cũng tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi qua các vị trí nguy hiểm.

Người dân Mường Khương di chuyển tài sản đến nơi an toàn trong đêm mưa lũ. Ảnh: Lâm Anh.

Sáng 30/6, khi mưa vẫn tiếp diễn, ông Phạm Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương cùng lãnh đạo Phòng Kinh tế đã trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Đoàn công tác đã kiểm tra các điểm sạt lở tại thôn Sa Pả; khu vực ngập úng cửa hang Hàm Rồng và cánh đồng Cốc Mạc - Nấm Lư.

Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND xã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương huy động máy móc, nhân lực hót dọn đất đá sạt lở trên Quốc lộ 4D và Tỉnh lộ 154, nhanh chóng khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đồng thời, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động phương án ứng phó.

Chính quyền và các lực lượng chức năng xã Mường Khương nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân. Ảnh: Lâm Anh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, đến 9 giờ ngày 30/6, mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến 7/53 thôn trên địa bàn, gồm: Sa Pả, Sả Hồ, Séo Tủng, Thính Chéng, Cốc Chứ, Ngam Lâm và Na Đẩy. Rất may, thiên tai không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, mưa lũ đã làm một hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở do sạt lở đất; khoảng 2 ha lúa gieo cấy được khoảng 45 ngày tại các thôn Cốc Chứ và Na Đẩy bị ngập úng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, 4 tuyến đường bị hư hỏng do sạt lở và đất đá vùi lấp, gồm: Đường vào thôn Sa Pả, tuyến ra khu sản xuất thôn Sả Hồ, tuyến từ thôn Séo Tủng đi đường tuần tra biên giới và đường thôn Thính Chéng.

Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 224 triệu đồng.

Ông Phạm Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương, kiểm tra hiện trường sạt lở và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Lâm Anh.

Hiện nay, trên địa bàn xã vẫn tiếp tục có mưa. Chính quyền địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

UBND xã Mường Khương cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở; chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.