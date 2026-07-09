Lào Cai: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Mường Khương ngập sâu, lực lượng chức năng giúp dân di dời tài sản

Video: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nơi bị ngập úng do mưa lớn. Nguồn: Người dân cung cấp.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến rạng sáng 9/7 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai bị ngập cục bộ.

Hiện xã Mường Khương đang huy động các lực lượng quân đội, dân quân, Công an khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Mường Khương, trận mưa lớn kéo dài trong đêm 8/7 đã làm nước từ các khe suối dâng cao, gây ngập úng tại một số khu vực thuộc các thôn Na Đẩy, Na Bủ và một số thôn lân cận, nhiều nơi nước ngập sâu khoảng trên 1 mét.

Hiện nay, nhiều vị trí nước tràn qua mặt đường với độ sâu gần đầu gối người lớn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt ở thôn Na Đẩy, nước lũ đã tràn vào nhà dân, buộc nhiều hộ gia đình phải khẩn trương di chuyển đồ đạc, tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Mưa lớn khiến nước ngập vào nhà dân tại xã Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Người dân cung cấp.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, xã Mường Khương đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an xã, dân quân và các tổ chức đoàn thể nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập úng để hỗ trợ người dân.

Các lực lượng chức năng trực tiếp giúp các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hướng dẫn người dân qua các khu vực ngập sâu, đồng thời căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông tại các điểm nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Mường Khương bị ngập cục bộ, lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: Người dân cung cấp.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, không đi qua các khu vực ngập sâu hoặc nơi có dòng nước chảy xiết; chủ động kê cao tài sản, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Người dân cần chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hiện nay, các lực lượng chức năng xã Mường Khương vẫn đang duy trì trực ban 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.