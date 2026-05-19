Lào Cai: Mưa lớn khiến cá hồi, cá tầm Sa Pa chết hàng loạt, người nuôi thiệt hại nặng
19/05/2026 14:56 GMT +7
Trận mưa lớn kéo dài sáng ngày 18/5 đã khiến nhiều con suối tại Sa Pa, Lào Cai xuất hiện lũ đục, tràn vào các bể nuôi cá hồi, cá tầm của nhiều trang trại và hộ dân, gây thiệt hại lớn cho người nuôi cá nước lạnh địa phương.
Theo ghi nhận, các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu nằm tại phường Sa Pa và xã Ngũ Chỉ Sơn. Nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến cá hồi, cá tầm bị thiếu oxy, sặc nước và chết hàng loạt.
Ước tính có hàng chục tấn cá hồi, cá tầm trọng lượng từ 0,5 - 4kg bị chết nổi trắng bể nuôi. Nhiều trang trại quy mô lớn cùng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rơi vào tình cảnh thiệt hại nặng nề.
Để hạn chế tổn thất, các chủ cơ sở nuôi cá đã khẩn trương vớt cá lên sơ chế, đồng thời tổ chức livestream bán với giá chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí một phần ba so với giá cá sống thông thường.
Trước tình hình trên, nhiều người dân địa phương đã mua cá hồi, cá tầm bị chết do sặc lũ về chế biến thành ruốc cá hoặc thực phẩm dùng dần, vừa tận dụng nguồn thực phẩm, vừa góp phần hỗ trợ người nuôi giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.
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