Lào Cai: Mưa lớn khiến cá hồi, cá tầm Sa Pa chết hàng loạt, người nuôi thiệt hại nặng

Clip: Mưa lớn khiến cá tầm, cá hồi chết hàng loạt ở Sa Pa, Lào Cai. Nguồn: CTV.

Theo ghi nhận, các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu nằm tại phường Sa Pa và xã Ngũ Chỉ Sơn. Nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến cá hồi, cá tầm bị thiếu oxy, sặc nước và chết hàng loạt.

Cá tầm ở phường Sa Pa và xã Ngũ Chỉ Sơn chết hàng loạt do mưa lũ. Ảnh: CTV.

Ước tính có hàng chục tấn cá hồi, cá tầm trọng lượng từ 0,5 - 4kg bị chết nổi trắng bể nuôi. Nhiều trang trại quy mô lớn cùng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rơi vào tình cảnh thiệt hại nặng nề.

Thông qua hình thức livestream, nhiều khách đã giúp các hộ dân bị thiệt hại mua cá hồi, cá tầm bị chết do mưa lũ. Ảnh: CTV.

Để hạn chế tổn thất, các chủ cơ sở nuôi cá đã khẩn trương vớt cá lên sơ chế, đồng thời tổ chức livestream bán với giá chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí một phần ba so với giá cá sống thông thường.

Trước tình hình trên, nhiều người dân địa phương đã mua cá hồi, cá tầm bị chết do sặc lũ về chế biến thành ruốc cá hoặc thực phẩm dùng dần, vừa tận dụng nguồn thực phẩm, vừa góp phần hỗ trợ người nuôi giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.