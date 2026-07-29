Lào Cai: Mưa lớn gây ngập úng tại xã Thượng Hà, hơn 38ha nông nghiệp thiệt hại

Thiệt hại trên diện rộng tại nhiều thôn xóm

Theo thông tin cập nhật tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29/7, đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Thượng Hà đã khiến hàng loạt khu vực rơi vào tình trạng ngập úng và xuất hiện các điểm sạt lở nguy hiểm.

Tình trạng thiên tai tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt cũng như việc đi lại của người dân tại nhiều địa bàn. Các khu vực chịu ảnh hưởng được ghi nhận bao gồm: Thôn 2 Mai Đào, Thôn Điện, Thôn Điện Quan, Thôn 1 Vài Siêu, Thôn 2 Vài Siêu, Thôn 3 Vài Siêu, Thôn 4 Vài Siêu cùng một số địa bàn lân cận.

Đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Thượng Hà đã khiến hàng loạt khu vực rơi vào tình trạng ngập úng và xuất hiện các điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ đe dọa đến nhà ở của các hộ dân, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng và thiệt hại do ngập úng trên 38ha.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông qua địa bàn cũng gặp trở ngại lớn khi ghi nhận có tới 3 tuyến đường chính đang bị ngập. Việc các tuyến đường bị ngập sâu đã ảnh hưởng đáng kể đến giao thương và tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông cho bà con trong khu vực.

Tập trung lực lượng hỗ trợ người dân, kiểm tra các điểm nguy hiểm

Đứng trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đang được xã Thượng Hà tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chính quyền xã Thượng Hà đang tập trung chỉ đạo các lực lượng tại chỗ chủ động triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là huy động lực lượng trực tiếp hỗ trợ cho các hộ gia đình có nhà cửa bị ngập úng. Các đơn vị chức năng đã có mặt kịp thời để giúp người dân di dời tài sản, đảm bảo đời sống sinh hoạt và an toàn cho người dân.

Công tác kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở cũng đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: ĐVCC

Song song với việc hỗ trợ nhà bị ngập, công tác kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở cũng đang được tiến hành khẩn trương. Lực lượng chuyên trách chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt trượt cao nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm, kịp thời đưa ra cảnh báo và triển khai phương án di dời an toàn khi cần thiết.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về tình hình thiên tai, Ông Phạm Duy Thịnh, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại các điểm ngập úng và sạt lở trên địa bàn.

Chính quyền xã Thượng Hà đang tập trung chỉ đạo các lực lượng tại chỗ chủ động triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp. Ảnh: ĐVCC

Có mặt tại các khu vực xung yếu, Chủ tịch UBND xã Phạm Duy Thịnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, hỗ trợ tối đa cho các gia đình bị ngập nhà, đồng thời tăng cường kiểm tra kỹ lưỡng các vị trí sạt lở nguy hiểm để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân.

Trước tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến bất thường, xã Thượng Hà tiếp tục duy trì lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.