Lào Cai: Hơn 500 hộ dân Xuân Quang hiến đất mở đường giao thông nông thôn

Chung sức mở đường, mở rộng không gian phát triển

Mới đây, UBND xã Xuân Quang tổ chức phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại thôn Quang Lập. Tham dự chương trình có ông Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã, đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Đông đảo người dân tham gia lễ phát động xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 tại thôn Quang Lập, xã Xuân Quang. Ảnh: Đào Hà.

Xác định giao thông là một trong những khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, năm 2026, xã Xuân Quang xây dựng kế hoạch triển khai 36 công trình đường giao thông, với tổng chiều dài gần 53km.

Đến nay, toàn xã đã hoàn thành gần 31km nền đường, đạt hơn 58% kế hoạch. Trong số này, hơn 2km đã được bê tông hóa hoàn chỉnh. Kết quả trên không chỉ đến từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà còn là minh chứng cho sự đồng thuận, chung sức của người dân.

Hơn 500 hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến khoảng 85.000m2 đất, cùng nhiều tài sản, hoa màu để tạo mặt bằng phục vụ các công trình giao thông. Những diện tích đất được người dân bàn giao đã góp phần tháo gỡ một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình mở rộng đường ở khu vực nông thôn, đồng thời tạo điều kiện để các công trình được triển khai thuận lợi hơn.

Cán bộ, người dân xã Xuân Quang phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức cùng chính quyền xây dựng đường giao thông nông thôn khang trang, thuận tiện. Ảnh: Đào Hà.

Tại thôn Quang Lập, tuyến đường dài 1,2km được lựa chọn làm công trình mở màn cho đợt phát động cao điểm xây dựng giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.

Theo thiết kế được phê duyệt, tuyến đường sẽ được nâng cấp, mở rộng nền từ 4m lên 6m; đồng thời xây dựng hệ thống rãnh và cống thoát nước kiên cố. Tổng mức đầu tư công trình hơn 600 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 518 triệu đồng, phần kinh phí xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân gần 82 triệu đồng.

Đáng chú ý, để phục vụ thi công, toàn bộ người dân trong khu vực đã tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không yêu cầu kinh phí bồi thường. Sự đồng thuận này giúp công trình có mặt bằng sạch ngay từ đầu, tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân đồng hành

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Nhân dân thôn Quang Lập, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của Chi bộ, Ban Phát triển thôn trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng công trình.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, việc triển khai các công trình giao thông tiếp tục thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Theo cơ chế, chính sách của tỉnh, Nhà nước hỗ trợ kinh phí mở mới, nâng cấp nền đường; đồng thời hỗ trợ 100% vật liệu, nhân công, máy móc đối với hạng mục cống thoát nước.

Tuyến đường thôn Quang Lập dài 1,2km được nâng cấp, mở rộng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản. Ảnh: Đào Hà.

Trong quá trình triển khai, việc vận động người dân hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai và minh bạch. Đây được xác định là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận, huy động nguồn lực trong Nhân dân và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Để công trình tuyến đường Quang Lập hoàn thành đúng tiến độ, lãnh đạo UBND xã yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Cùng với đó, người dân được đề nghị phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, đồng thời góp phần kết nối các khu dân cư và mở rộng không gian phát triển kinh tế ở địa phương.

Từ những mét đường được mở rộng hôm nay, Xuân Quang đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tạo nền tảng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quan trọng hơn, mỗi công trình có sự chung sức của Nhà nước và Nhân dân đang góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận, biến chủ trương đầu tư hạ tầng thành những công trình thiết thực phục vụ cuộc sống.