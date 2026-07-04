Lào Cai: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Phường Lào Cai.

Phường Lào Cai lấy kết quả chăm lo đời sống Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị

Theo báo cáo của phường Lào Cai, từ khi triển khai chương trình đến nay, địa phương đã hỗ trợ xóa 10 căn nhà không bảo đảm tiêu chuẩn.

Qua công tác rà soát, toàn phường hiện còn 28 hộ gia đình tại các khu dân cư K8, Nậm Sò, Nậm Sưu, Cốc Lầy và Làng Chung có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở.

Trong đó, có 12 hộ nghèo, cận nghèo và 15 hộ thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại lễ khởi công, 6 hộ đủ điều kiện được triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ.

Đối với các trường hợp còn lại, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trên địa bàn phường trong năm 2026.

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phường Lào Cai. Ảnh: Phường Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai nhấn mạnh, việc khởi công các công trình hỗ trợ nhà ở thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lấy kết quả chăm lo đời sống Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Chương trình góp phần cụ thể hóa Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo đa chiều và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân. Ảnh: Phường Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền phường Lào Cai trong việc rà soát, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Thế Phước khẳng định, chương trình xóa nhà tạm, nhà ở không bảo đảm tiêu chuẩn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; vì vậy địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ những khó khăn về thủ tục, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đúng đối tượng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh việc xóa nhà ở không bảo đảm tiêu chuẩn mới chỉ là bước đầu giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cũng trao hỗ trợ kinh phí cho phường Lào Cai nhằm phục vụ công tác xóa nhà tạm trên địa bàn. Ảnh: Phường Lào Cai.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân sau khi có nơi ở an toàn; tạo việc làm và tạo các điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho 6 hộ dân.

Cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cũng trao hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho phường Lào Cai nhằm phục vụ công tác xóa nhà tạm trên địa bàn.

Cùng với đó, phường Lào Cai tổ chức khánh thành 2 nhà văn hóa và một số căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.