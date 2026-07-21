Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trần Tú.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có ông Hà Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, bà Vũ Thị Hiền Hạnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu nhằm góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, giúp địa phương sớm ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi sản xuất và từng bước khôi phục các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng.

Trước những hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ tại tỉnh Lai Châu những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền, UBMTTQ cùng Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn quan tâm sâu sắc.

Đồng thời, tin tưởng với sự quan tâm của Trung ương, sự chung tay của các địa phương cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Lai Châu sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Lào Cai hỗ trợ tỉnh Lai Châu 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trần Tú.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được tỉnh Lai Châu sử dụng kịp thời, đúng mục đích, góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong dịp này, nhiều tỉnh, thành phố đã gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ về mặt vật chất cho tỉnh Lai Châu.

Đây là việc làm thiết thực thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

Trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ, sự sẻ chia giữa các địa phương không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng bị ảnh hưởng vượt qua mất mát, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vào ngày 17/7, hậu quả làm 7 người chết, 1 người mất tích. Ảnh: Thanh Ngân.

Mưa lớn đã gây ra trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vào ngày 17/7, hậu quả làm 7 người chết, 1 người mất tích, 8 người bị thương.



Trận lũ quét đã làm khoảng 200 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; khoảng 300 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp bởi đất đá, gần như không thể phục hồi; đường QL32 chiều dài khoảng 800m bị hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông; Đường QL 279 có 3 điểm sạt lở gây tắc đường cục bộ; khoảng 1.830m đường giao thông nội bản bị ảnh hưởng.



Trường Tiểu học Phúc Than bị bùn đất vùi lấp sân trường, lớp học, 40m tường rào và hệ thống cửa lớp học, cổng trường bị hư hỏng; Trường Mầm non Phúc Than đổ khoảng 150m tường rào, sập 1 nhà kho, hỏng 4 bộ thiết bị dạy học đồng bộ, và hư hỏng các tài sản khác của trường;…



Theo tổng hợp của các cơ quan chức năng, ước thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng trên 250 tỷ đồng.



UBND tỉnh Lai Châu đã chủ động trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.



Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu và xã Mường Than đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả.