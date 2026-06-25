Lào Cai: Hạnh Phúc ra quân trồng 100 ha dổi xanh, hoa hồi, mở hướng sinh kế bền vững cho người dân
25/06/2026 06:56 GMT +7
Ngày 24/6, xã Hạnh Phúc phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ ra quân trồng 100 ha cây dổi xanh Hòa Bình và hoa hồi Lạng Sơn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo sinh kế lâu dài, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.
Tại chương trình, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã trao tặng cây giống và biển công trình “Đồi cây phát triển sinh kế” cho địa phương.
Trong đợt hỗ trợ này, đơn vị đã trao 14.100 cây giống cùng 2,7 tấn phân bón, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế lâm nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc cho biết, dự án trồng 100 ha cây dổi xanh và hoa hồi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về nguồn lực sản xuất mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân đối với đồng bào vùng cao. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, tạo việc làm và sinh kế ổn định cho người dân.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân đã đồng loạt ra quân trồng những cây dổi xanh và hoa hồi đầu tiên tại khu vực chòm Cu Vai. Không khí lao động diễn ra sôi nổi, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng những vùng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao trên địa bàn.
Với điều kiện khí hậu mát mẻ quanh năm và quỹ đất đồi rừng rộng lớn, xã Hạnh Phúc có nhiều lợi thế để phát triển các loại cây lâm nghiệp và dược liệu có giá trị.
Việc triển khai dự án trồng 100 ha dổi xanh và hoa hồi được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế xanh, đồng thời gắn bảo vệ môi trường sinh thái với mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.
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