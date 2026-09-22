Lào Cai: Gỡ vướng về thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất cho cán bộ, hội viên nông dân

Thực hiện chương trình công tác Hội và nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, ngày 22/9/2026, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Lục Yên.

125 cán bộ, hội viên nông dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai được gỡ vướng pháp luật liên quan đến đất đai và thừa kế. Ảnh: Nông dân Lục Yên.

Tại Hội nghị, 125 cán bộ chi hội, hội viên nông dân của xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai được tuyên truyền, trao đổi một số quy định của pháp luật về thừa kế và giải quyết tranh chấp về thừa kế, nhất là thừa kế quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật và việc phân chia di sản thừa kế.

Đặc biệt, hội nghị dành phần lớn thời lượng để đối thoại, giải đáp tình huống thực tế. Nhiều hội viên nông dân đã trực tiếp nêu câu hỏi về những băn khoăn thường gặp trong đời sống như: thủ tục sang tên sổ đỏ khi cha mẹ qua đời không để lại di chúc, phân chia đất đai giữa các thành viên trong gia đình, cách thức xử lý khi có tranh chấp ranh giới liền kề. Toàn bộ các thắc mắc này đều được báo cáo viên phân tích cặn kẽ, viện dẫn căn cứ pháp luật rõ ràng để người dân nắm bắt và áp dụng.

Hội viên nông dân trực tiếp nêu vướng mắc thường gặp trong cuộc sống. Ảnh: Nông dân Lục Yên.

Hoạt động tuyên truyền thiết thực này không chỉ giúp hội viên nông dân trang bị "lá chắn" kiến thức để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hóa giải các nguy cơ khiếu kiện, giữ vững an ninh trật tự và tình làng nghĩa xóm tại các vùng nông thôn Lào Cai.