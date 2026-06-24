Ra mắt tổ hội nghề nghiệp nông dân nuôi lợn thịt thương phẩm tại xã Tằng Loỏng. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã ra mắt tổ hội nghề nghiệp nông dân nuôi lợn thịt thương phẩm tại xã Tằng Loỏng, với 10 thành viên tham gia.

Ngay sau lễ ra mắt, nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức giải ngân 2 dự án với tổng số tiền 2 tỷ đồng tại xã Phong Hải, Tằng Loỏng.

Cụ thể, dự án “Nuôi lợn thịt thương phẩm” tại xã Tằng Loỏng được giải ngân, với số vốn 1 tỷ đồng cho 10 hộ hội viên nông dân vay vốn.

Cùng với đó, dự án “Nuôi cá chép lai thương phẩm” tại xã Phong Hải được giải ngân 1 tỷ đồng cho 13 hộ hội viên tham gia.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân sẽ tạo điều kiện để các hộ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân.

Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã và kinh tế tập thể tại địa phương.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giải ngân 2 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên phát triển sản xuất. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn xã Phong Hải.

Tại các mô hình, đoàn đã trực tiếp nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của hội viên nông dân.

Đồng thời, động viên các hộ tiếp tục phát huy hiệu quả sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Hoạt động giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ giúp hội viên có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất mà còn khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Hội Nông dân trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn.