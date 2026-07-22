Lào Cai: Giải ngân 1 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, tiếp sức hội viên Lâm Giang phát triển vùng quế

Giải ngân nguồn vốn, tạo động lực phát triển sản xuất

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức giải ngân 1 tỷ đồng cho 10 hội viên, nông dân xã Lâm Giang để triển khai 2 dự án "Trồng và chăm sóc quế". Nguồn vốn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích, chăm sóc rừng quế theo hướng hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế hộ.

Các hội viên nông dân xã Lâm Giang nhận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển vùng quế theo hướng bền vững.

Cùng với hoạt động giải ngân, Hội Nông dân xã Lâm Giang đã ra mắt 2 Tổ hội nghề nghiệp "Trồng, chăm sóc quế" tại thôn Hợp Lâm và thôn Ngũ Lâm.

Việc thành lập các tổ hội nhằm tập hợp hội viên cùng ngành nghề, tạo môi trường để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước hình thành các mô hình liên kết và phát triển chuỗi giá trị đối với cây quế.

Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: HND tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ là nguồn lực tài chính giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất mà còn là động lực để nông dân mạnh dạn mở rộng quy mô, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Các hộ vay phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả dự án, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị cây quế và góp phần phát triển kinh tế địa phương".

Phát huy hiệu quả nguồn vốn, xây dựng vùng quế bền vững

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Nguyễn Anh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Giang bày tỏ sự cảm ơn đối với Hội Nông dân tỉnh và Quỹ Hỗ trợ nông dân đã quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên trên địa bàn.

"Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội trong công tác quản lý, hướng dẫn và giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới", Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang, khẳng định.

Hội Nông dân xã Lâm Giang ra mắt Tổ hội nghề nghiệp "Trồng, chăm sóc quế" tại thôn Hợp Lâm và thôn Ngũ Lâm. Ảnh: HND tỉnh Lào Cai.

Việc thành lập các Tổ hội nghề nghiệp trồng, chăm sóc quế cũng được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân trong việc tập hợp hội viên phát triển sản xuất theo hướng liên kết. Thông qua sinh hoạt tổ hội, các thành viên sẽ có điều kiện trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về giống, vật tư và đầu ra sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị kinh tế của cây quế và xây dựng vùng nguyên liệu phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động giải ngân nguồn vốn và xây dựng các Tổ hội nghề nghiệp, Hội Nông dân các cấp tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng hội viên trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, các cấp Hội còn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng các mô hình liên kết, giúp hội viên khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế bền vững.