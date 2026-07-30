Lào Cai: Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ở Bản Xèo ra khỏi vùng thiên tai

Mưa lớn gây sạt lở đất tại xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đặng Thảo.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến sáng 29/7, trên địa bàn xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại thôn San Lùng, gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đe dọa trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân.

Ngay trong ngày 29/7, bà Bàn Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Bản Xèo cùng lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo của UBND xã Bản Xèo, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở một quả đồi tại thôn San Lùng, với chiều dài khoảng 300m, khối lượng đất đá ước tính lên tới 36.000m³.

Khối đất đá khổng lồ tràn xuống đã vùi lấp một phần diện tích đất sản xuất, chia cắt dòng chảy và tạo nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến 19 hộ dân, với 67 nhân khẩu sinh sống phía dưới.

Bí thư Đảng ủy xã Bản Xèo thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại về nuôi cá nước lạnh do mưa lũ. Ảnh: Lưu Liên.

Thống kê ban đầu cho thấy, vụ sạt lở đã làm hư hại khoảng 4.500m² đất nông nghiệp, gồm diện tích trồng lúa và rừng sản xuất.

Đặc biệt, 7 bể nuôi cá tầm của một hộ dân bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, gây thiệt hại khoảng 6 tấn cá thương phẩm cùng 8.000 con cá giống. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 910 triệu đồng.

Tại hiện trường, bà Bàn Thanh Thảo, Bí thư Đảng uỷ xã Bản Xèo đã yêu cầu UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng các lực lượng công an, quân sự và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai duy trì trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở; tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa có đánh giá bảo đảm an toàn.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ những khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Trước nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu, tranh thủ thời điểm thời tiết tạm ngớt mưa, chính quyền xã đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, công chức xã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng đã giúp người dân vận chuyển thóc, gạo, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, máy móc, vật dụng gia đình cùng những tài sản có giá trị đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.



Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 19 hộ dân với 67 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm tại thôn San Lùng đã được di dời đến nơi an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người.

Các lực lượng Công an, Quân sự, dân quân, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, công chức xã đã khẩn trương phối hợp, hỗ trợ người dân vận chuyển thóc, gạo, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và những tài sản có giá trị đến nơi cất giữ an toàn. Ảnh: Lưu Liên.

Bên cạnh việc chỉ đạo công tác ứng phó, lãnh đạo xã Bản Xèo cũng trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đề nghị bà con tiếp tục chấp hành nghiêm việc sơ tán, không chủ quan quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa có thông báo của của cấp uỷ, chính quyền địa phương.



