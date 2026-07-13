Lào Cai đẩy nhanh Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, quyết tâm giải ngân 100% vốn trong năm nay

Lào Cai tăng tốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo động lực phát triển vùng nông thôn

Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 7164/BNNMT-VPĐP về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ nhằm hoàn thiện hạ tầng nông thôn mà còn hướng đến nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi thông qua các chính sách đầu tư, giảm nghèo bền vững và phát triển sản xuất.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều tuyến đường giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư. Ảnh: Thiên Long.

Một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao là kiện toàn cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tinh gọn, hiệu quả, không phát sinh đầu mối và không tăng biên chế.

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án kiện toàn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2026.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện Kế hoạch triển khai Chương trình giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của Trung ương, đồng thời xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới và tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại của tỉnh Lào Cai giai đoạn mới, trình UBND tỉnh trước ngày 30/7/2026.

Nhiều mô hình sinh kế hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Thiên Long.

Ưu tiên phân bổ nguồn lực, quyết tâm giải ngân 100% vốn

Để bảo đảm nguồn lực cho Chương trình, UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương cũng như vốn đối ứng của địa phương, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tháng 7/2026.

Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đúng quy định, hoàn thành trước ngày 25/7/2026.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các sở, ngành và chính quyền cấp xã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn của ba Chương trình mục tiêu quốc gia chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm nay.

UBND các xã, phường được giao chủ động rà soát, xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở; đồng thời nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án có thể triển khai ngay khi được giao vốn.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với khu vực đô thị. Đây cũng là nền tảng để Lào Cai thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.