Lào Cai: Ông Cao Bá Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Sa Pa

Ngày 31/7, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai; ông Tô Ngọc Liễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa; cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sa Pa, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và đại diện lãnh đạo xã Tả Van.

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 398 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc điều động, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định, ông Cao Bá Quý thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tả Van, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Sa Pa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Tô Ngọc Liễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Cao Bá Quý. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 2650 về việc điều động ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Van, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đến nhận công tác tại UBND phường Sa Pa kể từ ngày 30/7/2026 để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Sa Pa, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

Cũng tại hội nghị, ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, tân Phó Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, giữ vững tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo phường Sa Pa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Tại Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề giải quyết các công việc phát sinh) HĐND phường Sa Pa khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Cao Bá Quý, Phó Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Sa Pa.

Chiều cùng ngày, HĐND phường Sa Pa khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề giải quyết các công việc phát sinh).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Sa Pa đã bầu ông Tô Ngọc Liễn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa giữ chức Chủ tịch HĐND phường Sa Pa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Cao Bá Quý - Phó Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Sa Pa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.