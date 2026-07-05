Lào Cai: Công an xã Khao Mang khẩn trương dọn đất đá, củi gỗ sau mưa lớn, đảm bảo an toàn trên Quốc lộ 32
05/07/2026 15:36 GMT +7
Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ tối 4/7 đến rạng sáng 5/7, trên địa bàn xã Khao Mang (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến Quốc lộ 32.
Tại khu vực thôn Háng Cháng Lừ (xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai), lượng đất đá, cây cối và củi gỗ từ taluy tràn xuống làm tắc cống thoát nước, khiến dòng chảy bị cản trở, nhiều vật cản theo nước tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Ngay trong sáng 5/7, với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khao Mang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức thu dọn đất đá, củi gỗ và các vật cản trên mặt đường, góp phần khơi thông dòng chảy, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại mưa gió, trực tiếp tham gia dọn dẹp hiện trường đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp.
Trước tình hình mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, đá lăn tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn xã Khao Mang, Công an xã khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn.
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