Lào Cai: Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại xã Mường Khương.

Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, sáng 2/9, bà Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại xã Mường Khương.



Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương vinh dự được lựa chọn là điểm cầu Trung tâm tổ chức Lễ khánh thành và Khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc, diễn ra vào ngày 5/9/2026.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại xã Mường Khương. Ảnh: Mỹ Anh.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác khánh tiết, khu vực tổ chức sự kiện và các điều kiện phục vụ chương trình.

Đoàn cũng xem và chạy thử toàn bộ chương trình, kiểm tra các nội dung liên quan đến đón tiếp đại biểu, tổ chức lễ khai giảng, kết nối trực tuyến và các hoạt động tại điểm cầu Mường Khương.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Mỹ Anh.

Đoàn công tác đã tham quan các phòng học, phòng chức năng, khu nhà ăn nội trú, khu ở của học sinh; tìm hiểu hoạt động của các câu lạc bộ và điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh tại nhà trường.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương vinh dự được lựa chọn là điểm cầu Trung tâm tổ chức Lễ khánh thành và Khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc. Ảnh: Mỹ Anh.

Qua kiểm tra, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận sự chủ động, tích cực của xã Mường Khương, ngành Giáo dục và nhà trường trong công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ từng phần việc, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót; chú trọng công tác kỹ thuật, đường truyền, âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, an ninh, an toàn và phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn và đúng kịch bản.

Sau buổi chạy thử, các thành viên đoàn công tác và các đơn vị liên quan đã cùng rút kinh nghiệm, thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết, nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương vào ngày 5/9.

Tiết mục văn nghệ của cô và trò nhà trường chuẩn bị để biểu diễn trong chương trình Lễ Khai giảng. Ảnh: Mỹ Anh.

Việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu Trung tâm xã Mường Khương không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với thầy và trò nhà trường mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới; tạo động lực để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện, vươn lên trong năm học mới.

