Lào Cai: Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt tại cơ sở

Thông qua lớp tập huấn, 99 Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai được các báo cáo viên của Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt tại cơ sở hội.



Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Lào Cai năm 2026. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo đó, 99 Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được nghe hướng dẫn về các hoạt động trong công tác tập hợp, kết nạp, theo dõi, quản lý hội viên và sinh hoạt chi, tổ hội.

Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động của chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; các mô hình câu lạc bộ nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lào Cai trao đổi các nội dung tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng, công tác thông tin tổng hợp và công tác tài chính của Hội. Tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; một số nội dung về nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào nông dân và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân.

Cũng tại lớp tập huấn, lãnh đạo Hội Nông dân cấp xã, phường đã chia sẻ khó khăn cũng như kinh nghiệm trong công tác tập hợp, phát triển hội viên và đẩy mạnh các phong trào của Hội.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên chia sẻ kinh nghiệp phát triển hội viên của địa phương Ảnh: Hoàng Hữu.

Sau 1 ngày làm việc, lãnh đạo Hội nông dân cấp xã, phường đã nắm bắt được những kiến thức thực tế trong sinh hoạt tại cơ sở hội, từ đó chủ động áp dụng linh hoạt vào địa phương và ngày càng khẳng định rõ vai trò trung tâm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.