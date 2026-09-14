Lào Cai chủ động nguồn giống, mở rộng vùng cây ăn quả ôn đới

Giữ nguồn gen quý từ những vườn cây đầu dòng

Tại Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai, những vườn cây mẹ đầu dòng được chăm sóc, theo dõi và bảo tồn theo quy trình kỹ thuật. Nhiều giống lê, mận, đào, hồng cùng các giống cây bản địa có giá trị được lưu giữ, phục vụ nghiên cứu, tuyển chọn, phục tráng và nhân giống.

Mỗi cây được lựa chọn đưa vào vườn đầu dòng đều phải đáp ứng những yêu cầu về đặc tính sinh trưởng, khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất và chất lượng quả. Việc tuyển chọn kỹ ngay từ đầu giúp duy trì những đặc tính tốt của giống, đồng thời tạo nguồn vật liệu ổn định cho quá trình nhân giống.

Vườn cây mẹ đầu dòng tại Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà được chăm sóc, theo dõi và bảo tồn theo quy trình kỹ thuật. Ảnh: Kim Thoa.

Một trong những giống được Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà tập trung nghiên cứu, chọn tạo là lê XT77. Đây là giống lê lai giữa giống nhập ngoại và lê địa phương, có khả năng sinh trưởng, phát triển khỏe, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, đất đai vùng cao.

Theo các kỹ sư của Trại, lê XT77 không kén đất, có thể trồng ở độ cao từ 600m so với mực nước biển trở lên. Ngay cả tại những khu vực đồi núi đất cằn, nhiều đá, cây vẫn có khả năng sinh trưởng tốt. Sau mỗi vụ thu hoạch, những cây lê XT77 đầu dòng được cắt tỉa, tạo tán để cây phục hồi sức sinh trưởng, đồng thời tập trung dinh dưỡng nuôi các mắt ghép.

Kỹ sư Nguyễn Mạnh Dương, Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà, cho biết, khi cắt tỉa, kỹ thuật viên phải lựa chọn, giữ lại những mắt to, khỏe; loại bỏ cành tăm, cành gầm để dinh dưỡng tập trung vào các cành chính.

“Chúng tôi phải lựa chọn những mắt đẹp, khỏe thì khi đưa vào quy trình ghép, mắt ghép mới phát triển tốt”, kỹ sư Nguyễn Mạnh Dương chia sẻ.

Cùng với lê XT77, Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà đang nghiên cứu, phát triển nhiều giống cây ăn quả ôn đới khác như lê VH6, mận Tam Hoa, mận tím chín sớm, mận Tả Van, đào Pháp...

Đơn vị cũng chú trọng sưu tầm, di thực những cây đầu dòng có đặc tính tốt trong nhân dân về trại để lưu giữ, bảo tồn và khai thác nguồn vật liệu phục vụ nhân giống. Qua đó, không chỉ bảo tồn những giống cây có giá trị mà còn từng bước làm phong phú nguồn gen cây ăn quả ôn đới của địa phương.

Chủ động cây giống, mở rộng vùng quả ôn đới

Từ những cây mẹ đầu dòng, các kỹ sư lựa chọn cành, mắt ghép khỏe để nhân giống. Đây là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, bởi chất lượng gốc ghép và cành ghép có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp hợp, sinh trưởng của cây giống sau này.

Gốc ghép phải có sức sinh trưởng tốt, phù hợp với cành ghép. Khi thực hiện ghép, kỹ thuật viên phải bảo đảm phần tiếp xúc giữa gốc ghép và cành ghép khít, giúp tượng tầng của hai bộ phận tiếp xúc với nhau, sau đó quấn chặt để vết ghép nhanh liền.

Kỹ sư Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà, cho biết, yếu tố quan trọng nhất trong kỹ thuật ghép là lựa chọn được gốc ghép khỏe, cành ghép tốt và mắt ngủ khỏe.

“Gốc ghép và cành ghép phải có đường kính phù hợp thì cây mới tiếp hợp tốt, tỷ lệ sống cao, phát triển nhanh và giữ được đặc tính của giống mẹ”, ông Hiếu cho biết.

Hiện, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đang duy trì 1 ha vườn cây mẹ đầu dòng và 5 ha vườn lưu giữ nguồn gen cây ăn quả ôn đới. Các vườn lưu giữ nhiều giống lê, mận, đào, hồng và những giống cây bản địa quý.

Các vườn cây được quy hoạch, chăm sóc, theo dõi và tuyển chọn thường xuyên. Những cây có đặc tính tốt tiếp tục được giữ lại làm nguồn vật liệu phục vụ bảo tồn, phục tráng và nhân giống.

Với năng lực sản xuất khoảng 20 vạn cây ăn quả các loại mỗi năm, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu cây giống trong tỉnh và cung ứng cho một số địa phương khác. Ảnh: Kim Thoa.

Ông Hà Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai, cho biết, bảo tồn nguồn gen là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, không chỉ nhằm lưu giữ những giống cây quý mà còn tạo nền tảng để chủ động nguồn giống chất lượng cho sản xuất.

Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số giống cây bản địa có nguy cơ mai một do thay đổi phương thức sản xuất, diện tích canh tác bị thu hẹp và tác động ngày càng rõ của thời tiết cực đoan như mưa đá, sương muối. Trong khi đó, nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về bảo tồn và phục tráng nguồn gen còn hạn chế.

Với năng lực sản xuất khoảng 20 vạn cây ăn quả các loại mỗi năm, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu cây giống trong tỉnh và cung ứng cho một số địa phương khác. Nguồn giống được tuyển chọn từ cây mẹ đầu dòng, kiểm soát trong suốt quá trình nhân giống, góp phần nâng cao chất lượng và khả năng thích nghi với điều kiện sản xuất.

"Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục sưu tầm, bổ sung các nguồn gen quý, nhất là những giống cây bản địa có giá trị; đồng thời quy hoạch, củng cố các vườn lưu giữ và thực hiện chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật để bảo vệ nguồn gen lâu dài.

Đơn vị cũng tăng cường học hỏi kinh nghiệm, đào tạo đội ngũ có chuyên môn sâu về bảo tồn, phục tráng nguồn gen và phát triển giống cây ăn quả ôn đới", ông Quang cho hay.

Nhiều giống lê, mận, đào, hồng và cây ăn quả bản địa có giá trị được lưu giữ, phục vụ bảo tồn và nhân giống. Ảnh: Kim Thoa.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 6.000 ha cây ăn quả ôn đới, doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm và dự kiến mỗi năm tiếp tục mở rộng thêm 200 - 300 ha.

Trong bối cảnh diện tích cây ăn quả ôn đới ngày càng mở rộng, việc chủ động nguồn giống chất lượng không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cây giống bên ngoài mà còn tạo nền tảng để phát triển vùng trồng theo hướng ổn định, bền vững.

Từ những vườn cây đầu dòng, nguồn gen quý đang được lưu giữ, phục tráng và nhân lên, góp phần đưa cây ăn quả ôn đới trở thành một trong những hướng sản xuất hàng hóa có giá trị, tạo thêm việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao Lào Cai.