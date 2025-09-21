Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Bàn giao 45 con trâu, bò cho người dân A Mú Sung

Mùa Xuân - Quang Phấn

21/09/2025 16:03 GMT +7

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 vừa bàn giao trâu, bò sinh sản và vật tư nông nghiệp cho 45 hộ gia đình tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án số 3, dự án “Phát triển kinh tế xã hội – mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” nhằm tạo sinh kế bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã trao tặng bà con 25 con trâu sinh sản, 20 con bò sinh sản cùng với 3.250kg cám, 180 liều vaccine và 225kg đá liếm cho 45 hộ gia đình tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

Bàn giao trâu, bò sinh sản và vật tư nông nghiệp cho 45 hộ gia đình tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quang Phấn.

Tại buổi bàn giao, cán bộ, nhân viên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã hướng dẫn các hộ gia đình các biện pháp nuôi và chăm sóc gia súc hiệu quả, từ phương pháp cho ăn đúng cách, giữ vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, sử dụng vaccine và dùng đá liếm để bổ sung khoáng chất cho vật nuôi...

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trên địa bàn phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng vùng dân tộc thiểu số miền núi biên giới ngày càng no ấm, bền vững gắn với củng cố quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Xã A Mú Sung mới được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã Nậm Chạc, A Mú Sung (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũ).
Hiện xã A Mú Sung có tổng diện tích tự nhiên hơn 104km2; quy mô dân số hơn 5.950 người. Trụ sở làm việc đặt tại xã A Mú Sung cũ.

