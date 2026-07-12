Lào Cai: Bàn giải pháp phát triển bền vững du lịch cộng đồng Cát Cát

Hội thảo do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học và ông Cao Bá Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tả Van đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Hứa Tân Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Van cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện cộng đồng dân tộc Mông tại thôn Cát Cát.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại điểm du lịch Cát Cát, xã Tả Van. Ảnh: Bùi Liêm.

Theo đề dẫn hội thảo, phát triển du lịch cộng đồng bền vững phải được xây dựng trên nền tảng quản trị hiệu quả, có sự tham gia thực chất của cộng đồng và cơ chế đồng kiến tạo giá trị giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và du khách.

Chỉ khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, được tham gia vào việc ra quyết định, cùng tạo ra giá trị và được thụ hưởng công bằng từ thành quả phát triển thì du lịch mới trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và gìn giữ bền vững các giá trị văn hóa bản địa...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học và ông Cao Bá Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tả Van đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Bùi Liêm.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và đại diện cộng đồng dân tộc Mông thôn Cát Cát đã tập trung trao đổi, phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển du lịch cộng đồng.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bùi Liêm.

Các đại biểu cũng cho rằng, phát triển du lịch cộng đồng cần bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Thực tiễn tại Cát Cát cho thấy du lịch không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần nâng cao bình đẳng giới, phát huy vai trò và tiếng nói của phụ nữ trong các hoạt động du lịch và bảo tồn văn hóa.

Hội thảo góp phần đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm phát triển du lịch cộng đồng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bao trùm. Ảnh: Bùi Liêm.

Từ thực tiễn phát triển tại khu du lịch Cát Cát, hội thảo đánh giá mô hình đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong phát triển sinh kế, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới mô hình quản trị; bảo đảm phân phối lợi ích công bằng giữa các bên tham gia; nâng cao năng lực của cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch.

Các ý kiến, tham luận tại hội thảo sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện lý luận và xây dựng các khuyến nghị chính sách về phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tại Cát Cát mà còn hướng tới xây dựng mô hình tham chiếu có tính khả thi, có thể nhân rộng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bao trùm.